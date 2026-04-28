Cuatro entidades locales participan en el Certamen de Cruces de Mayo Primavera 2026

El Ayuntamiento de Puerto Real ha organizado una nueva edición del Certamen de Cruces de Mayo Primavera 2026, que contará con la participación de cuatro entidades locales: la Asociación de Pensionistas UDP, la Hermandad de la Borriquita, la Peña del Cádiz CF de Puerto Real y la Peña Canalejas de Puerto Real.

La visita del jurado tendrá lugar este viernes, 1 de mayo, a partir de las 12:00 horas, fecha en la que arrancará oficialmente este certamen, que permitirá al público visitar las cruces del 1 al 3 de mayo. Dicho jurado estará compuesto por: José Carlos Hernández Ruiz, María José Pérez Márquez y Manuel Colón Moreno. El fallo se conocerá sobre las dos de la tarde aproximadamente, en la sede de la Hermandad de la Borriquita que resultó ganadora el año pasado.

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha querido agradecer públicamente la implicación de las entidades participantes, destacando su contribución al mantenimiento de esta tradición popular. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a «acercarse a disfrutar de las cruces, compartir estos días festivos y apoyar a los colectivos que hacen posible esta celebración».

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Las cruces participantes podrán visitarse en los siguientes emplazamientos:

Asociación de Pensionistas UDP: C/ de la Plaza, número 42.

Hermandad de la Borriquita: C/ Teresa de Calcuta, número 70.

Peña del Cádiz CF de Puerto Real: C/ Sagasta, número 53.

Peña Canalejas de Puerto Real: C/ San Alejandro.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real