USTEA Cádiz apoya la solicitud de reunión de las familias del CEIP Tierra y Libertad con la Delegación Territorial de Educación

Desde USTEA Cádiz han querido mostrar su «respaldo firme a la solicitud de reunión registrada por el AMPA del CEIP Tierra y Libertad de Puerto Real, dirigida a los responsables del área de Planificación y Recursos Humanos de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Cádiz».

«USTEA comparte plenamente la preocupación expresada por las familias ante los datos de escolarización para el próximo curso. Según traslada el AMPA el Alcornocal, el centro cuenta actualmente con treinta solicitudes de matrícula para Infantil de 3 años, lo que supondría que ocho menores quedarían excluidos de la oferta actual autorizada. Esta situación evidencia, una vez más, la insuficiencia de plazas escolares en una zona con un crecimiento demográfico sostenido y superior al de otras áreas del municipio, además de problemas de movilidad para las familias, infradotación de docentes ante una demanda real por la Pública y la pérdida de libertad de elección de escuela pública por las familias, que desde el sindicato ya hemos denunciado en otras ocasiones».

USTEA considera «imprescindible que la Delegación Territorial de Educación atienda esta realidad y autorice de manera urgente una nueva línea de Infantil de 3 años en el CEIP Tierra y Libertad. No es aceptable que familias del barrio tengan que ser derivadas a centros públicos en los que ya también existe saturación y alta demanda, centros más lejanos que requieren que niños y niñas tengan que hacer un trayecto diario de más de quince minutos para llegar a ellos (e incluso más en coche o transporte público). Hay un perjuicio claro para la conciliación familiar, el arraigo comunitario y el derecho del alumnado a escolarizarse en su entorno más cercano, seguro y accesible».

Desde USTEA se vuelve a reclamar «la construcción inmediata del edificio de Primaria comprometido para el centro, una demanda histórica por la que la comunidad educativa ya se ha movilizado en otras ocasiones. Resulta inadmisible que, existiendo un proyecto aprobado, financiación consignada y licencia municipal concedida, las obras continúen sin iniciarse. La falta de planificación educativa y de respuesta administrativa no puede seguir recayendo sobre las familias, el alumnado y el personal de los centros públicos. Casines necesita infraestructuras educativas acordes a su población actual y futura, y no más retrasos ni soluciones provisionales».

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Por todo ello, el sindicato ruega a la Delegación Territorial de Educación que «reciba de forma inmediata al AMPA del CEIP Tierra y Libertad, escuche sus demandas legítimas y adopte medidas urgentes que garanticen plazas suficientes para el próximo curso, así como el inicio sin demora de las obras pendientes».

USTEA señala que «seguirá acompañando y apoyando a la comunidad educativa de Puerto Real en la defensa de una enseñanza pública de calidad, cercana y con recursos suficientes».

FUENTE: USTEA Cádiz