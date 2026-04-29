El Día de Acción por la Salud de las Mujeres se centrará en los cuidados

La concejala de Feminismos, Lorena Díaz López, ha dado a conocer el programa de actividades organizado con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora cada 28 de mayo desde 1987.

Esta jornada internacional tiene como objetivo reivindicar el derecho de las mujeres y las niñas a una salud integral, en sus dimensiones física, mental y reproductiva, así como visibilizar las desigualdades existentes, prevenir la mortalidad materna y exigir una atención sanitaria gratuita y de calidad.

Dentro de este marco, el Ayuntamiento ha programado diversas actividades de sensibilización, formación y empoderamiento dirigidas a distintos colectivos de mujeres.

Los días martes 19 de mayo, a las 10:00 horas, y jueves 21 de mayo, a las 17:30 horas, en el Centro Cívico ‘Ciudad Abierta’, se celebrará la charla-taller ‘Cuidarse para cuidar’, impartida por la Red de Mujeres con Discapacidad de la provincia de Cádiz (Red Mudis). Montse Ollero, encargada de impartir este taller, explicó que esta actividad abordará el autocuidado centrándose específicamente en esas personas que son cuidadoras informales es decir, que no se dedican a ello de forma profesional, la mayoría mujeres. El taller está dirigido a personas cuidadoras y su preparación ofreciéndoles herramientas para poder mejorar en su día a día para que esta tarea de cuidar sea más llevadera. La asistencia será libre hasta completar aforo.

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Por otro lado, el viernes 22 de mayo, a las 19:00 horas, el Centro Cultural San José acogerá un taller vivencial, participativo y dinámico en el que se presentará el libro ‘Ahora te veo, cáncer’, a cargo de su autora Belén Fuertes Busquets, terapeuta y maestra, gaditana de adopción. Se trata de una obra autobiográfica que relata su experiencia personal tras un diagnóstico de cáncer, ofreciendo una mirada reflexiva que invita a afrontar la enfermedad desde la conciencia, el aprendizaje y el compromiso con una misma. «Lo importante es qué hacemos con lo que nos pasa y cómo afrontar la pérdida de salud. En el taller hablaremos y vivenciaremos los diferentes silencios que te pueden acoger, envolver, ayudar y sostener para que una enfermedad como es el cáncer poder aprenderla y no vivirla como un castigo. Va a ser un taller muy mimado y muy cuidado desde el aprendizaje», explicaba la autora del libro. Ese día participará en el taller Pablo, un niño de 10 años, amenizando la actividad con su violín. El acceso será hasta completar aforo.

Por último, los lunes 11, 18 y 25 de mayo, en horario de tarde, se desarrollará el taller ‘¿Y a mí quién me cuida?’, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género. La actividad estará a cargo de Silvia B. Brum López-Abisab, especialista en medicina familiar y terapeuta con formación en diversas disciplinas terapéuticas. Este taller propone un trabajo vivencial acompañado de reflexiones teóricas que permitan a las participantes empoderarse y adquirir herramientas para mejorar su bienestar integral y convertirse en protagonistas de sus propias vidas.

Esta última actividad está financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real