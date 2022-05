Plataforma Vecinal Río San Pedro y APBC se reúnen para dirimir el uso de los terrenos de Delphi

La Plataforma Vecinal Río San Pedro ha señalado que, tras conocer las distintas informaciones sobre los usos de los terrenos de Delphi, “solicitamos una reunión a la Sra. Martínez para obtener datos concretos sobre los usos que podrían recibir”.

Así, la Plataforma se ha “quejado de la falta de información de las administraciones, ya que no hemos recibido ninguna información de la Sra. Amaya, tampoco por parte del entorno del Cádiz CF., ni siquiera la presidenta de la Diputación de Cádiz ha estado dispuesta a reunirse con los vecinos”.

“Desde la Plataforma Vecinal hemos apostado siempre por una utilidad industrial y tecnológica que promueva el desarrollo de la economía de la Bahía y que sea generadora de empleo, respetando el medio ambiente y la salud de los vecinos en estos terrenos de Delphi, que actualmente llevan 15 años ociosos”. La Plataforma, “preocupada por la contaminación y los efectos nocivos sobre la salud de los vecinos de la Bahía que viene generando el sistema abierto de descargas de graneles en el Puerto”, ha informado que “viene manteniendo reuniones con la Autoridad Portuaria. De hecho, las primeras de esas reuniones se hicieron con el anterior presidente, José Blanco”.

“Los objetivos planteados en estas reuniones han provocado actuaciones que han mejorado las instalaciones, se han colocado medidores (cuatro), pantallas y nebulizadores. Hemos valorado estas medidas como positivas, pero después de recordar que llevamos muchos años sufriendo las consecuencias negativas para la salud de esta contaminación, hemos de seguir considerándolas como insuficientes. Creemos que vienen a demostrar que no hay una intención decidida de resolver definitivamente el problema, ya que no se pueden poner barreras al viento si no es con un sistema de descargas bajo techo”.

“En segundo lugar hemos querido conocer de la propia Sra. Martínez qué intenciones tiene Puertos del Estado una vez que se confirme que los terrenos pasan a gestión de la APBC, qué proyecto de utilidad tiene para estos terrenos. Ya estamos preocupados porque se pueda extender el problema de contaminación que producen las descargas de graneles a estos terrenos, aún más cerca de la barriada”.

En este aspecto los vecinos han indicado que han sacado varias conclusiones:

-El Ministerio tendrá que dar respuesta a la reclamación del Cádiz CF en un periodo máximo de un mes, por lo que esperamos que en breve se pueda tener claro quién desarrollará dichos terrenos.

-Existe un posible riesgo de paralización del proceso al poderse ver judicializado o pendiente de un justiprecio que compense a la entidad deportiva.

-La Sra. Martínez ve los terrenos de Delphi como una ampliación de las capacidades del Puerto en la Cabezuela. Nos confirmó que no serían solo para usos de graneles, nos comunicó que actualmente las necesidades en este aspecto estarían cubiertas, y que sí se destinarían como almacenes logísticos de distintos materiales, materiales que podrían ser exportados o que llegasen de otros países, aprovechando la nueva red ferroviaria que permitiría al Puerto acceder a las líneas logísticas de España y Europa.

“Por último, señalan los vecinos de la barriada, la presidenta de la Autoridad Portuaria insistió en que dichos terrenos deberían estar incluidos en el proyecto de las Aletas o Lógica, su nuevo nombre, que permitiría dotar a la Bahía de un centro logístico. Ante ello y las muchas noticias que hablan que los terrenos serían para graneles, y que la APBC haya desmentido estas informaciones, mostramos nuestra sorpresa. La presidenta nos dijo que había hablado con la alcaldesa de Puerto Real y le había comentado cuales son las intenciones, que no son otras que las recogidas en la DUE. Además, según palabras de Martínez, Elena Amaya voto a favor en un consejo del Puerto”.

“La barriada del Río San Pedro seguirá atenta y exigiendo a las administraciones compromiso, respeto al medio ambiente y a la salud. Las descargas de graneles deben realizarse bajo techo y no queremos ver aumentado las zonas con este tipo de materiales sucios”, finalizan.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

