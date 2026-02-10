Nuevos talleres de educación medioambiental para los centros educativos de Puerto Real

El concejal de Educación Medioambiental, Antonio Gil, ha informado de la puesta en marcha de nuevos talleres de educación medioambiental que la entidad GEN impartirá durante el presente curso escolar en los centros educativos que así lo soliciten.

Estas actividades se incorporan al catálogo de la Oferta Educativa Municipal, ampliando los recursos disponibles para trabajar la sostenibilidad con el alumnado.

Los nuevos talleres están orientados a abordar cuestiones clave como la separación correcta de residuos en los hogares, la sostenibilidad medioambiental y la importancia de la biodiversidad en los entornos urbanos. Su finalidad es fomentar la concienciación desde edades tempranas y proporcionar herramientas prácticas que permitan al alumnado comprender el impacto de sus acciones en el entorno, favoreciendo hábitos responsables y una cultura de protección del medio ambiente.

Las propuestas que se ofrecen a los centros son las siguientes:

Separación de residuos (ERRE que Erre): Taller centrado en la correcta gestión de los residuos domésticos, la importancia del reciclaje y la minimización de desechos.

Importancia de la biodiversidad en entornos urbanos (Visita al Vivero Municipal): Actividad práctica para descubrir el papel de la flora y fauna urbana, la función de los viveros municipales y la necesidad de preservar la biodiversidad local.

Además, estas iniciativas se enmarcan en la necesidad creciente de formar a las nuevas generaciones ante los retos del cambio climático, un fenómeno que exige una ciudadanía bien informada y comprometida. «A través de talleres prácticos y cercanos, el alumnado podrá entender cómo acciones cotidianas —como reciclar correctamente, reducir residuos o proteger la biodiversidad urbana— contribuyen a mitigar los efectos del calentamiento global y a avanzar hacia un modelo más sostenible para Puerto Real y su entorno natural», señala Antonio Gil.

Estos talleres son posibles gracias a la reciente actualización del encargo de Infraestructura Verde permitiendo ampliar las actuaciones en materia de educación medioambiental. «El nuevo encargo no solo buscaba mantenimiento, también concienciar», finaliza Gil.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real