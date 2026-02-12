El Ateneo Literario organiza las I Jornadas de Biología de la Conservación en Cádiz

El Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real organizará el 12 de marzo las I Jornadas de Biología de la Conservación en la provincia de Cádiz. El evento se celebrará en la facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (CASEM), sito en Puerto Real, en el marco del acuerdo de colaboración suscrito con la universidad gaditana.
La provincia de Cádiz es un referente nacional en el ámbito de la conservación de la fauna y flora y de los espacios naturales protegidos. En las últimas décadas se han llevado a cabo los proyectos de reintroducción de especies amenazadas, como el águila imperial, el águila pescadora o el ibis eremita, así como planes de recuperación de especies vegetales como el pinsapo. En materia de humedales se han desarrollado interesantes actuaciones de restauración de lagunas y zonas marismeñas. El seguimiento de la migración de aves y mamíferos marinos en el Estrecho es otro de los ejemplos emblemáticos consolidado a nivel europeo.
El acto inaugural correrá a cargo, entre otras autoridades, de Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente, correspondiendo al prestigioso científico Miguel Delibes la conferencia marco. En la sesión se abordarán diferentes ponencias sobre las iniciativas más destacadas en materia de protección de la biodiversidad ejecutadas en nuestra provincia con mucho éxito. En la mesa redonda, que coordinará José María Montero (director del programa Espacio Protegido de Canal Sur), se abordarán las perspectivas de la biología de la conservación en un futuro próximo.
Las jornadas son de acceso gratuito hasta completar aforo previa inscripción previa que estará abierta hasta el próximo 28 de febrero a las 14 horas.
En la organización de las jornadas colaboran la Universidad de Cádiz, la Consejería de Medio Ambiente, la Sociedad Gaditana de Historia Natural, la Fundación MIGRES, el Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (SALARTE) y la empresa Red Eléctrica.
FUENTE: Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real