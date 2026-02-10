Juan Andrés Lomares, distinguido con la ‘Serpentina de Plata’ por su trayectoria en la Cabalgata del Humor

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Foro Municipal de Fiestas, ha concedido este año el galardón ‘Serpentina de Plata’ a Juan Andrés Lomares Lanz, en reconocimiento a su larga y constante participación en la tradicional Cabalgata del Humor de los carnavales de la Villa.

Lomares ha sido durante más de dos décadas una figura imprescindible en esta cita festiva. Desde el año 2004, cuando se incorporó al grupo de disfraces de la asociación Rayhana con la propuesta ‘Musiquillos ecológicos’, su presencia ha sido una constante en el recorrido carnavalesco. En la última edición, celebrada el pasado año, formó parte del grupo ‘Photo-Colega’, manteniendo así su compromiso con la creatividad y el espíritu del carnaval.

A lo largo de estos 22 años de participación, Juan Andrés ha contribuido a algunas de las agrupaciones más recordadas de la Cabalgata del Humor, entre ellas:

‘Diviértete con la historia’ (2005)

‘De martes a domingo de carnaval’ (2009)

‘Club palista cachuchero’ (2012)

‘Vendedores de antaño’ (2015)

‘Adivina la película’ (2023)

Con la concesión de la ‘Serpentina de Plata’, el municipio reconoce no solo la trayectoria de Lomares, sino también su capacidad para contagiar alegría y espíritu festivo a lo largo de más de dos décadas. El homenajeado se suma así a la lista de vecinos que mantienen viva la tradición y refuerzan el valor cultural del carnaval puertorrealeño.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real