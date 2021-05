Nueva agresión a un facultativo en el Centro de Salud de Ribera de Muelle

El sector de Sanidad de CSIF quiere mostrar su total repulsa por la agresión que sufrió este sábado un médico del centro de salud de Ribera del Muelle (Puerto Real), por parte del acompañante de una usuaria que estaba siendo atendida. Según explicaron los trabajadores del centro, el presunto agresor propinó un puñetazo al facultativo, por estar disconforme con el tiempo de espera para que fuera atendida la usuaria. Al intervenir otros profesionales del centro para tratar de retenerlo y evitar males mayores, esta persona se revolvió y volvió a golpear al médico con una silla de ruedas que encontró en un pasillo. La policía se personó en el lugar y tomó declaración tanto a la víctima como al supuesto agresor. En estos momentos, el profesional agredido se encuentra de baja por lo vivido este sábado.

CSIF, como siempre en estos casos, que cada vez se repiten con mayor frecuencia, insiste en que la Administración sanitaria debe aportar más medidas de seguridad. “Han de tomarse cuantas medidas sean necesarias para no tener que seguir lamentando agresiones de este tipo, del todo injustificables”, indican desde el sindicato. Hay que recordar que el centro de salud de Ribera del Muelle, como tantos otros, no tiene ni vigilantes de seguridad. Del mismo modo, el sector de Sanidad del sindicato reclama mayor contundencia contra las personas que ejercen la violencia física o verbal contra profesionales en el ejercicio de sus funciones. “Los usuarios saben que, en caso de no estar de acuerdo con el trato que reciben, siempre tienen herramientas para poner sus quejas y reclamaciones, sin tener que recurrir a la violencia”, señalan.

Ante esta situación, CSIF muestra todo su apoyo al médico agredido y al resto de profesionales que vivieron unos momentos de tensión que nadie merece. Por ello, CSIF ya está organizando una concentración a las puertas del centro, que probablemente se lleve a cabo este mismo miércoles.

FUENTE: CSIF Cádiz

