Maribel Peinado: “Estoy ilusionada por volver a debatir con mis compañeros y aportar mi experiencia al proyecto andalucista”

Algo más de un par de meses han pasado desde aquel Puente de la Constitución del pasado año 2021. Fue por entonces cuando Maribel Peinado, ex Alcaldesa y Vicepresidenta Segunda de la Diputación Provincial, junto con la gran mayoría de su Equipo de Gobierno de la legislatura 2011-2015 quedaban absueltos de todos los cargos en el caso de los Aceites Usados de Cocina.

Una decisión que no fue recurrida por ninguna de las partes y que permite, una vez cumplida su inhabilitación por no facilitar información a la oposición en dicha legislatura, volver a participar más activamente en la política y “callar bocas”, como aseguró en la rueda de prensa posterior a la sentencia.

Puerto Real Hoy: Maribel, Gracias por atender a Puerto Real Hoy. Ha pasado ya un mes desde el veredicto final sobre el juicio del caso de los aceites usados. ¿Cómo se vive un mes después de la noticia?

Maribel Peinado: Con sensación de que aunque tarde, se ha hecho justicia. Hoy si cabe mas satisfecha aún, sabiendo que no ha habido recurso del fondo de la sentencia, ni por parte de la fiscalia, ni por las acusaciones. Por lo demas sigo con mi vida igual que lo hacía antes, no cabe duda que ahora, con la tranquilidad de que todo se ha resuelto como tenía que resolverse.

PRH: ¿Qué fue lo primero que pensó al recibirla? ¿Quién fue la primera persona a la que se lo contó?

MP: Después de mas de siete años, imagínate como se vive ese momento….. Te vienen a la mente instantes muy duros, declaraciones que he tenido que leer, imagenes de fotografias entrando en los juzgados, artículos en los medios, etc. pero aparte de eso, lo que experimenté fue paz interior y muchas ganas de que se enterase el mundo entero lo que ha sentenciado un tribunal compuesto de tres magistrados y que se resumen en una frase rotunda: “Maribel Peinado es inocente”.

Esos momentos se viven con felicidad y se comparte con tus personas queridas. A la primera persona que se lo conté fue a mi hija.

PRH: Han sido muchos los apoyos recibidos por redes sociales, y supongo que también a nivel personal. ¿Se los esperaba?

MP: Tantos la verdad es que no. Tal y como te he comentado, si el momento de la noticia fue importante, más lo ha sido aún las imnumerables muestras de apoyo y cariño que me ha demostrado la ciudad de Puerto Real. Han sido muchas, tanto a nivel personal, como por vía telefónica, mensajes de WhatsApp o redes sociales… Esta demostración de confianza y cariño me reconforta y vuelve a llenar mi corazón de ese sentimiento constante de cercanía a mi pueblo.

Hoy siento la explosión de ese apoyo, que durante estos años estaba latente y silencioso. La verdad es que me faltan palabras para agredecer a tantas y tantas personas todas las muestra de cariño que estoy recibiendo.

PRH: ¿Qué es lo que más le ha dolido a Maribel Peinado de todo lo que se ha dicho en estos años?

MP: Lo peor es vivir la sensación inexplicable de ver cómo los mediocres han engañado a mi pueblo utilizando de forma ruin un procedimiento judicial para hacer la campaña de 2015, difamar y atentar contra mi honor de manera impune.

Hoy se ha demostrado que esos cobardes no tenian proyecto alguno para nuestro pueblo y que su único objetivo era que Maribel Peinado dejara de ser Alcaldesa.

No tenían, y así lo han demostrado, oferta de gestión para Puerto Real.

PRH: Aparte de por su absolución. ¿Por quién más se ha alegrado Maribel Peinado?

MP: Por mi hija, por mis padres, por mi familia y por supuesto por mis compañeras y compañeros y sus familias.

También me tengo que alegrar por los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Real, porque de ésta seguro que han aprendido y será dificil que los vuelvan a engañar de nuevo.

PRH: Durante su rueda de prensa tras la sentencia, y también cuando el caso salió a la luz pública, se la ha visto con un fuerte apoyo a la que fuera Concejala de Medio Ambiente, Beatríz Parrado, ¿por qué ese apoyo tan especial?

MP: Beatriz no era concejala ni cuando se firmó el convenio, ni cuando se firmó la adenda, debían haber retirado la acusación contra ella, como hizo la fiscalía. Era una cuestión absolutamente injusta y fuera de lugar. Esto es un ejemplo más que demuestra la enquina y la mala fe con la que actuaron los acusadores, como bien dice la sentencia.

PRH: Cambiando algo de tercio. Tuvo que dimitir en junio / julio de 2018 de todos sus cargos por la inhabilitación por no facilitar información a la oposición. ¿Qué ha sido de Maribel Peinado desde entonces?

MP: Pues sigo en mi puesto de trabajo, desarrollando mi vocación de maestra en el CEIP “El Trocadero”, donde está mi plaza definitiva de funcionaria y trabajo desde el 2003. Disfrutando del alumnado. Pasando tiempo con mi familia, mis amistades. Cuidándome y haciendo algo de deporte, que lo tenía abandonado. En definitiva, llevando una via normal y corriente como cualquier otro ciudadano/a.

PRH: De hecho, Alfredo Fernández, coordinador local de AxSi en Puerto Real, le hizo referencia en su discurso al tomar su cargo así como en la última rueda de prensa le hizo usted referencia. ¿Qué supone la figura de Fernández para AxSi?

MP: Mucho; conozco a Alfredo desde que él estaba en el Instituto “Virgen del Carmen”, vino a hacerme una entrevista para un concurso académico y a partir de ese encuentro Alfredo empezó a tener contacto con el partido yendo de mi mano desde el principio.

No pudo venir en la lista de las elecciones del 2011 porque cumplía los 18 años algunos días después. Así que imagínate lo que supone Alfredo para mí, es un defensor de nuestros ideales, joven, con muchas ganas de trabajar por su pueblo y que después de conocerme en aquella entrevista decidió involucrarse con nosotros en un proyecto de futuro para Puerto Real. A día de hoy es nuestro coordinador local y concejal portavoz dentro del equipo de Gobierno, donde dirige concejalías con mucha responsabilidad.

PRH: El propio Alfredo Fernández anunció un proceso de reflexión en AxSi que se resolverá en el mes de Enero. ¿Se anunciará su vuelta a la formación con un cargo de importancia?

MP: La pandemia ha impedido por cuestiones sanitarias la celebración de la asamblea hasta ahora. Esperamos poder realizar ese encuentro durante el mes de febrero si la incidencia de la pandemia lo permite.

Estoy ilusionada por volver a debatir con mis compañeros y aportar mi experiencia y mi granito de arena al proyecto andalucista, después de esa asamblea y de la escucha activa junto a todos los compañeros ya se verá.

PRH: Ahora que su vuelta a la política activa puede estar más cerca, no me gustaría dejar la oportunidad de preguntarle por el papel de AxSí en el actual equipo de gobierno. ¿Cómo vio el pacto con el PSOE en la distancia? ¿Le ha venido bien a AxSi como formación?

MP: Una de las premisas que se debe aprender en política es que hay que respetar las decisiones de los demás y saber valorar el trabajo de tus compañeros desde la humildad. Las personas que se presentan en una u otra candidatura lo hacen para trabajar por su pueblo, y si eso es lo que decidieron después de analizar concienzudamente la situación tienen mi respeto y apoyo, por supuesto.

Yo creo que el trabajo de los concejales andalucistas se está haciendo notar, se nota la devoción y el cariño que le están poniendo. Sin duda, Puerto Real lo reconocerá.

PRH: Las elecciones municipales de 2023 están a algo más de un año. Su partido ostenta áreas de gran visibilidad como cultura, fiestas o turismo, ¿cómo cree que será la gestión de su partido en las áreas municipales asignadas?

MP: Está siendo una gestión indiscutible, así lo reconoce la ciudadanía, y todo ello a pesar de que no están siendo los mejores tiempos para desarrollar actividades, muchas de ellas enmarcadas en estas concejalías… aún así, el resultado de todo lo que se está haciendo siguiendo las indicaciones sanitarios es más que positivo.

PRH: Por último, y volviendo a la reflexión de la militancia de AxSí, ¿estaría dispuesta a encabezar la candidatura de la formación a las elecciones municipales si los afiliados se lo pidieran?

MP: Como ya os dije en la rueda de prensa cuando salió la sentencia, estoy en un momento de reflexión. Mi experiencia está al servicio de mi partido y mis compañeros, quiero escucharlos, debatir con ellos y analizar la continuidad del proyecto andalucista. Todos ellos saben que haré siempre lo mejor para Puerto Real, por encima de cuestiones electorales o personales, pero también tengo muy claro que la decisión he de tomarla yo porque yo entiendo la política como un servicio público que exige 24 horas y una entrega absoluta, así lo demostré durante todos mis años al frente del grupo andalucista, y esa generosidad exige de una determinación personal muy alta. El futuro no está escrito pero lo que está fuera de toda duda es que seguiré ayudando en el lugar que me corresponda al andalucismo y a mi pueblo.

