Manpower lanza una campaña con 200 vacantes en el sector naval en Puerto Real

La empresa de recursos humanos Manpower ha anunciado una importante campaña de contratación en la Bahía de Cádiz, con la apertura de 200 nuevas vacantes dirigidas a profesionales del metal. La iniciativa, según ha confirmado la compañía en una nota de prensa, busca reforzar proyectos vinculados al sector naval en Puerto Real, una de las zonas con mayor tradición industrial de la provincia.

100 soldadores y 100 caldereros

En concreto, Manpower seleccionará a 100 soldadores certificados y 100 caldereros. La oferta se enmarca en el crecimiento que está experimentando la industria naval en la comarca gaditana y en la necesidad de incorporar perfiles cualificados capaces de afrontar los nuevos encargos.

La empresa ha subrayado que el proceso de selección responde al incremento de la demanda del sector naval y a la urgencia de reforzar los equipos técnicos con profesionales especializados.

Condiciones de trabajo y requisitos

Las vacantes contemplan un salario “competitivo” y un contrato inicial de seis meses, prorrogable por otros seis, con opción de incorporación definitiva a la empresa. La actividad se desarrollará en un entorno “seguro”, con turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a viernes.

Los candidatos deberán contar con disponibilidad inmediata y un fuerte compromiso con los estándares de calidad y seguridad, claves en un sector altamente exigente.

Perfil de caldereros

Para el puesto de calderero, Manpower busca profesionales con experiencia práctica en tareas de ajuste y manejo de herramientas, además de formación profesional vinculada al sector y un conocimiento sólido de las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Perfil de soldadores

En el caso de los soldadores, se requiere experiencia en técnicas TIG, semiautomática, manual y arco sumergido. Será imprescindible contar con titulación en Formación Profesional del área metalúrgica y con formación acreditada en seguridad laboral.

Competencias valoradas

En ambos perfiles, la empresa ha destacado que la capacidad para trabajar en equipo, el cumplimiento de plazos y el mantenimiento de altos estándares de calidad serán factores “clave” para la selección de candidatos.

Con esta campaña, Manpower refuerza su apuesta por el empleo en la Bahía de Cádiz, una zona donde el sector naval continúa consolidándose como uno de los motores económicos más relevantes.