Puerto Real celebra la 10ª Feria del Libro “Diego Guerrero” con una amplia programación cultural

La Feria del Libro de Puerto Real “Diego Guerrero” alcanza este año su décima edición y lo hace con una programación diversa que reunirá a escritores, poetas, músicos, artistas plásticos y colectivos culturales. El evento se desarrollará entre el 14 y el 18 de octubre en la Plaza Almudena Grandes y el Centro Cultural Rosa Butler, con actividades dirigidas a todos los públicos.

La programación arrancará el martes 14 de octubre a las 18:00 horas con la inauguración de la exposición “El habla tiñosa”, a cargo del colectivo artístico La Máquina Creativa, que recreará palabras típicas de Puerto Real a través de obras de creadores como J. E. Izco, Mario Gargón, Anika González, Mariló Patrón o Eugenio Piedad, entre otros. La muestra podrá visitarse hasta el 30 de octubre.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la feria, con el espectáculo “Charlautores conversos”, protagonizado por Chipi de La Canalla —cantante y actor reconocido con tres Premios Lorca de las Artes Escénicas en 2025— y el poeta gaditano Miguel Ángel García Argüez. Será un encuentro de letras, música y poesía ambientado en el espíritu de bares y plazas.

Durante los días siguientes, la feria ofrecerá presentaciones de obras literarias de diferentes géneros. El miércoles 15 de octubre se presentará la novela de misterio “Algo que callar”, de Eduardo Formanti; el investigador Manuel Parodi Álvarez disertará sobre “Arqueología española en el norte de África”; y la escritora Rosario Troncoso dará a conocer la revista “Ráfagas. Destellos literarios”. La jornada concluirá con el recital “Tiempos que demandan paz”, del poeta y cantautor Mikel Marín, acompañado de la presentación de su libro solidario “Al compás de tus poemas”.

El jueves 16 de octubre será el turno de la presentación de “Cartas de gratitud (Homenaje a Carmen Mesa)”, el poemario “Anatomía de árbol” de Miguel Ángel Romero García, la recopilación “Julio Mariscal Montes. Cien poemas” a cargo de Blanca Flores, y la investigación de Mar Muñoz, “Las ausentes. Mujeres en el carnaval de Cádiz: de musas a creadoras”, que incluirá la interpretación de coplas.

El viernes 17 de octubre, además de actividades escolares como la presentación de “Alma de colores. Cuentos para trabajar el racismo en el aula”, de Hilda Martín, se sucederán propuestas que van desde la novela romántica “Tu corazón azul” de Judith Baro, hasta relatos de posguerra con Nieves Vázquez Recio en “Conversaciones en torno a la sangre de las mujeres”.

El profesor Francisco Piniella presentará su novela “Las líneas del silencio” y el jurista Octavio Salazar ofrecerá la charla “Yo. Nosotros: Dónde estamos los hombres ante la desigualdad”. La jornada culminará con la proyección del documental “María la Portuguesa”, de Eduardo Montero, con la presencia del director y de Amaranta Cano, hija del cantautor Carlos Cano.

El sábado 18 de octubre estará dedicado especialmente al público infantil, con actividades como el taller musical “El mundo de Zolfa”, a cargo de Almudena Fuentes; la presentación de la novela juvenil “Guille y el tridente de Neptuno”, de Belén Pérez Daza; y el espectáculo de animación “Circo en movimiento”, de Los Chenchachionales, precedido de un pasacalles.

Por la tarde, la programación incluirá la presentación de “La voz que callaste”, de Lou Baro; la obra colectiva “Histeria Sagrada”, que revisita la historia sagrada con humor; el poemario “Punto de partida” de Carmen Moreno; y la novela distópica “3xtr4ñØ” de Miguel Ángel García Argüez.

La feria se clausurará con la intervención del historiador Santiago Moreno y la antología carnavalesca “Los joyeros gaditanos”, bajo la dirección de Francis Sevilla.

Con esta décima edición, la Feria del Libro de Puerto Real “Diego Guerrero” se consolida como una cita imprescindible en el calendario cultural de la Bahía de Cádiz, fomentando la lectura, la creación literaria y el encuentro entre autores y lectores en un espacio plural y dinámico.

Programación de la X Feria del Libro «Diego Guerrero»

MARTES 14 DE OCTUBRE

18:00 h. Inauguración de la exposición “EL HABLA TIÑOSA”, a cargo del colectivo artístico “LA MÁQUINA CREATIVA”, que recrea las palabras típicas de Puerto Real a través de sus obras artísticas. Esta muestra permanecerá abierta hasta el jueves 30 de octubre. Participantes: J. E. Izco, Mario Gargón, Anika González, Mariló Patrón, Eugenio Piedad, Manolo Larrán, Rosario López, María Muñoz, Riki Beijen, Manuel Rod, Jonathan Beas y José María Noble.

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE

17:30 h. Presentación de la novela de misterio y suspense “Algo que callar”, de EDUARDO FORMANTI, que narra las intrigas que rodean a cinco vidas entrelazadas en una isla llena de secretos.

JUEVES 16 DE OCTUBRE

17:30 h. La asociación El Jardín de Judith nos presenta “Cartas de gratitud (Homenaje a Carmen Mesa)”, que recopila testimonios de agradecimiento a familiares, amistades o a la vida misma. Interviene CARMEN MARÍN, editora.

VIERNES 17 DE OCTUBRE

12:00 h. PROGRAMACIÓN ESCOLAR: Presentación del libro de cuentos de HILDA MARTÍN: “Alma de colores. Cuentos para trabajar el racismo en el aula”, a cargo de MARÍA JESÚS PAREDES DUARTE, en diálogo con la ilustradora AMANDA PALACIOS. Editorial UCA. Colabora: El ático de los gatitos.

SÁBADO 18 DE OCTUBRE