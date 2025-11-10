M.ª del Carmen Mejías, Montse Gómez y Gema Guerrero serán esta Navidad la Cartera Real, Estrella de Oriente y Heraldo Real, respectivamente

El Foro de Fiestas ha dado a conocer los nombres de las personas que esta Navidad encarnarán a algunos de los personajes principales de esta fiesta.

En palabras de la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, estos nombramientos tratan de reconocer el compromiso de estas personas con la vida cultural, social y festiva del municipio.

María del Carmen Mejías Mariscal , será la Cartera Real . Mujer estrechamente vinculada a las fiestas y tradiciones locales, participa desde 1996 en la Cabalgata del Humor con la asociación Rayhana (el grupo del Boy) , y en el tradicional pasacalles de matracas . Fundadora de la conocida ACADEMIA Mayca , ha estado al frente de este centro educativo durante más de 30 años, además de regentar un negocio de moda y complementos. Su empresa de azafatas y eventos ha colaborado en numerosos actos culturales como los del Teatro Principal, la Peña Flamenca, Tele Puerto Real o el Puerto Real CF. Ha sido jurado en certámenes como Damas de la Feria (2004), Cartel Orgullo Puertorrealeño (2023) y Cruces de Mayo (2024). Sensible con los colectivos de mayores y niños, ha participado en actividades como la interpretación de castañuelas en la Residencia Joaquina de Vedruna. Se declara enamorada de su tierra y orgullosa de ser puertorrealeña.

Montse Gómez Muñoz , será la Estrella de Oriente . Diplomada en Magisterio con especialidad en Educación Musical, ha desarrollado su vocación docente en varios centros La Salle, ocupando cargos de responsabilidad y coordinando proyectos pastorales a nivel regional. Su implicación comunitaria incluye su trabajo en el comercio familiar Tejidos Rodríguez, su participación en el Grupo Scout La Salle, como catequista en la parroquia de San Benito, voluntaria con Save the Children y miembro activo de la Hermandad de la Borriquita. También ha colaborado en cabalgatas, certámenes festivos y forma parte de la Escuela Flamenca de María Poquet, de un equipo de pádel y del coro de su hermandad. Su trayectoria refleja una vida dedicada a la educación, la cultura y la participación ciudadana.

Gema Guerrero López, será la Heraldo Real. Persona generosa, activa y profundamente comprometida con su pueblo, ha participado en asociaciones, hermandades y eventos populares. Ha trabajado cara al público en comercios locales, destacando por su cercanía y creatividad, colaborando en decoraciones, animaciones y actividades infantiles. Actualmente forma parte de la junta directiva del AMPA La Salle Buen Consejo, donde impulsa actividades educativas y culturales. También pertenece a la junta directiva de la Asociación de Damas de la Feria Isabel de Castilla, y ha sido miembro desde joven de grupos como los Scouts La Salle y el Grupo Joven de La Salle. Forma parte de las Hermandades de la Soledad y la Vera Cruz, ha participado en la cabalgata del carnaval y es componente del coro Ángel Carlier.

Con estos nombramientos, Puerto Real reconoce a personas que hacen comunidad desde el corazón.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real