La Diputación y la Federación de Peñas Flamencas de la Provincia organizan una Navidad Flamenca «histórica» con 47 zambombas

Se acerca la Navidad y con ella, el conjunto de programas y actividades asociados a esta festividad. Entre estos, el de Navidad Flamenca, la iniciativa promovida por la Federación de Peñas Flamencas de la Provincia y la Diputación de Cádiz para potenciar las zambombas en las diversas localidades gaditanas.

La programación de esta edición ha sido calificada de “histórica” durante la presentación del cartel celebrada en el Palacio Provincial. Entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre, 34 grupos flamencos representarán 47 zambombas en 29 poblaciones. “Nadie ha organizado una actividad con esta características, con tantos artistas, con tantos municipios y con tantas entidades flamencas implicadas”, ha asegurado el presidente de la federación provincial de peñas, Enrique Morales.

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, ha felicitado a las peñas flamencas por su capacidad organizativa: “Es increíble cómo ha ido creciendo esto”. Para la institución provincial “es fundamental mantener esta actividad y potenciarla”, porque “las zambombas no sólo son un bien de interés cultural”, sino que generan “riqueza” desde el punto de vista económico. Por eso, ha adelantado que la colaboración de la Diputación de Cádiz con la Federación seguirá presente en el futuro.

Las zambombas de la ‘Navidad Flamenca 2025’ tendrán lugar en las 47 peñas designadas. La programación dará comienzo en El Puerto de Santa María el 29 de noviembre y continuará en San Fernando, Jerez, La Línea, Conil, Sanlúcar, Vejer -Barbate, Setenil, Cádiz, San Roque- Algeciras, Ubrique, Los Barrios, Rota, Medina, La Barca de la Florida, Chiclana, Alcalá del Valle, San Fernando, Guadalcacín, Chipiona, Trebujena, Espera, Puerto Real, Arcos de la Frontera, Olvera, Bornos, Paterna, Prado del Rey, Guadiaro (San Roque) y Algodonales.

A continuación, se detallan las actuaciones programadas en cada peña, el municipio, el día y la hora previstos, así como el grupo artístico designado:

Asociación Cultural Amigos del Chumi – El Puerto de Santa María – 29.11.2025 – 16:00 horas – Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez.

Peña Cultural Flamenca Camarón de la Isla – La Fragua Asociación Cultural Flamenca – San Fernando – 29.11.2025 – 21:30 horas – Zambomba Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno.

Peña Flamenca la Zúa- Jerez de la Frontera – 29.11.2025 – 22:00 horas – Zambomba Coro Tío Jose de Paula.

Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto – Jerez de la Frontera – 05.12.2025 – 18:30 horas – Zambomba Aire de los Peña.

Peña Flamenca de la Buena Gente – Jerez de la Frontera – 06.12.2025 – 14:00 horas – Zambomba Las Niñas del Mono.

Peña Flamenca Cultural Linense La Línea de la Concepción – 06.12.2025 – 14:30 horas – Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez.

Asociación Cultural La Guitarra Poética- Conil de la Frontera – 06.12.2025 – 16:00 horas – Zambomba La Luz y La Sal.

Peña Flamenca Encarnación Marín La Sallago – Sanlúcar de Barrameda – 06.12.2025 – 16:00 horas – Zambomba de Manuel Junquera.

Peña Cultural Flamenca Vejer de la Frontera – Peña Cultural Flamenca Niño Barbate – Vejer de la Frontera – Barbate – 06.12.2025 – 18:00 horas – Zambomba Familia Jiménez.

Peña Cultural Flamenca de Puerto Lucero – Sanlúcar de Barrameda – 06.12.2025 – 18:30 horas – Zambomba Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno.

Setenil de las Bodegas – Setenil de las Bodegas – 06.12.2025 – 21:00 horas – Coro calle de San Francisco de Arcos de la Frontera.

Peña Flamenca La Bulería – Jerez de la Frontera – 06.12.2025 – 21:30 horas – Zambomba Sabor a Plazuela.

Peña Flamenca Enrique El Mellizo – Cadiz – 07.12.2025 – 16:00 horas – Zambomba La Recogía.

Peña Flamenca al Alma – El Puerto de Santa María – 07.12.2025 – 16:00 horas -Zambomba de Juan Manuel Moneo.

Peña Flamenca Sanroqueña – Sociedad del Cante Grande de Algeciras – San Roque – Algeciras – 07.12.2025 – 17:00 horas – Zambomba Azúcar, Canela y Clavo.

Peña Cultural Flamenca Feminista y LGTBI La Lola – Jerez de la Frontera – 07.12.2025 – 22:30 horas – Zambomba Tamara del Tañé.

Peña Cultural Flamenca de Ubrique – Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa – Ubrique – 12.12.2025 – 20:00 horas – Zambomba Coro Tío Jose de Paula.

Peña Flamenca La Perla de Cádiz – Cadiz – 12.12.2025 – 22:00 horas – Zambomba Rocío del Corzo.

Peña Cultural Flamenca Fosforito – Los Barrios – 13.12.2025 – 17:00 horas – Zambomba del Niño Manuel.

Tertulia Flamenca Viejo Agujeta – Rota – 13.12.2025 – 17:00 horas – Zambomba de Juan Manuel Moneo.

Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica – Jerez de la Frontera – 13.12.2025 – 17:00 horas – Zambomba Reyes y Navidad.

Peña Flamenca Juanito Berroca – Medina Sidonia – 13.12.2025 – 18:00 horas – Zambomba Jesule del Puerto.

Tertulia Flamenca Pepe Alconchel – Jerez de la Frontera 13.12.2025 – 18:30 horas – Zambomba de Paco León.

Peña Cultural Flamenca Barca de la Florida – La Barca de la Florida – 13.12.2025 – 19:00 horas – Zambomba Sones de Navidad.

Peña Cultural Flamenca Amigos de Estella – Jerez de la Frontera – 13.12.2025 – 19:00 horas – Zambomba Coro de Campanilleros del Chato La Isla.

Peña Flamenca el Pescaero – Jerez de la Frontera -13.12.2025 – 20:00 horas – Zambomba la Recogía.

Peña Flamenca Chiclanera – Chiclana de la Frontera – 13.12.2025 – 21:30 horas – Zambomba de Jerez a los Puertos de Aroa Cala.

Peña Cultural Flamenca Frasquito el Rubio – Alcalá del Valle – 13.12.2025 – 21:30 horas- Zambomba de Juan Manuel Moneo.

Peña Cultural Flamenca Chato de la Isla – San Fernando – 14.12.2025 – 14:00 horas – Zambomba Toma Castaña.

Tertulia Flamenca Tomás El Nitri – El Puerto de Santa María – 14.12.2025 – 15:30 horas – Zambomba un Canto a la Navidad.

Peña Flamenca El Perro de Paterna -Guadalcacin (Jerez) – 19.12.2025 – 21:00 horas – Zambomba La Luz y la Sal.

Peña Cultural Flamenca José Mercé – Chipiona – 19.12.2025 – 21:00 horas – Zambomba Camino de la Navidad Jerezana.

Peña Flamenca la Trilla – Trebujena – 19.12.2025 – 21:00 horas – Zambomba Navidad de Ismael Heredia.

Asociación Cultural Aires de Espera – Espera – 19.12.2025 – 22:00 horas – Zambomba la Nochebuena de Abraham el Zambo.

Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real – Puerto Real – 20.12.2025 – 15:00 horas – Zambomba Eva del Cristo.

Tertulia Flamenca Cultural Arcense – Arcos de la Frontera – 20.12.2025 – 17:00 horas – Coro calle de San Francisco de Arcos de la Frontera.

Peña Cultural Flamenca de Arcos – Arcos de la Frontera – 20.12.2025 – 18:00 horas – Zambomba Jerezana.

Peña Cultural Flamenca de Olvera Enrique Orozco -Olvera -20.12.2025 – 18:00 horas – Zambomba Gaditana.

Peña Flamenca Tío José de Paula – Jerez de la Frontera – 20.12.2025 – 18:00 horas – Zambomba de Manuel Junquera.

Peña Cultural Flamenca la Alegría de Bornos – Bornos – 20.12.2025 – 18:30 horas – Zambomba Soniquete por Navidad.

Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón – Jerez de la Frontera – 20.12.2025 – 20:00 horas – Zambomba de Ali de La Tota y su gente.

Peña Cultural Flamenca La Petenera – Paterna de la Ribera – 20.12.2025 – 20:00 horas – Zambomba La Luz y La Sal.

Prado del Rey – Prado del Rey – 20.12.2025 – 20:30 horas – Zambomba La Recogía.

Peña Flamenca Los Cernícalos – Jerez de la Frontera – 20.12.2025 – 21:00 horas – Zambomba Grupo Alba.

Peña Flamenca Juanito Villar – Cádiz – 21.12.2025 – 13:30 horas – Zambomba Jesule del Puerto y su Gente.

Peña Cultural Flamenca Valle del Guadiaro – Guadiaro (San Roque) – 21.12.2025 – 16:30 horas – Zambomba un Canto a la Navidad.

Peña Flamenca Valeriano Bernal – Algodonales – 23.12.2025 – 19:00 horas – Zambomba Azúcar, Canela y Clavo.

Las entradas son gratuitas, hasta completar aforo. Además de los citados, a la presentación han acudido representantes de peñas de la provincia federadas.

FUENTE: Diputación de Cádiz