Puerto Real participa en la presentación del cortometraje «El vino que cambió mi vida», una apuesta por la promoción del Marco de Jerez

Puerto Real ha estado representada por el teniente de alcaldesa, José Antonio Montilla, en la presentación oficial del cortometraje “El vino que cambió mi vida”, una nueva acción promocional impulsada por la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez. El acto tuvo lugar con el respaldo de la Diputación de Cádiz y la producción de Innova Films.

El film narra la historia de un periodista extranjero que llega al Marco de Jerez para escribir un artículo sobre sus vinos, y termina descubriendo una tierra y una gente capaces de transformar su vida. A través del humor, la frescura y la sensibilidad, el cortometraje refleja la vitalidad de una nueva generación que mantiene viva la tradición vinícola desde una perspectiva contemporánea.

Además, pone en valor el papel de la mujer en el sector, el relevo generacional en bodegas y viñedos, y la capacidad del Marco de Jerez para emocionar y reinventarse sin perder su esencia.

La obra se proyectará en los próximos meses en distintos municipios del Marco de Jerez, al que Puerto Real pertenece, y participará durante los próximos dos años en festivales de cine tanto nacionales como internacionales. Por este motivo, no estará disponible públicamente en redes sociales ni plataformas digitales hasta que finalice su recorrido por los certámenes.

Cabe recordar que Puerto Real está dando pasos para recuperar una bodega de la mano de la UCA, un nuevo espacio que permitirá a vecinos y vecinas de la mano del Marco de Jerez, conocer mejor las tradiciones, la cultura y la producción del vino de Jerez y ser de nuevo referentes en enología.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real