Los vecinos del Río San Pedro se concentrarán mañana viernes a las puertas del Ayuntamiento

Los vecinos y vecinas del Río San Pedro se concentrarán este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Puerto Real a manifestar que están “hartos de estar hartos. Enfadados e indignados por lo de siempre, por lo que con demasiada frecuencia ocurre en nuestro barrio”.

“Y es que las obras, consecuencia de un socavón que se ha producido en una de nuestras calles, nos han dejado casi incomunicados teniendo que dar una vuelta de varios kilómetros para salvar apenas unos metros de arreglos de asfalto, sin que los responsables del Ayuntamiento hayan sido capaces de encontrar soluciones alternativas y abrir un paso para los coches y autobuses. Una vez más somos un barrio desatendido”.

“En el Ayuntamiento nos tienen tan abandonados y son tan insensibles con nuestro problemas que, después de tantas advertencias como se les han ido dando, no se han percatado que este no lo estábamos entendiendo ya como un problema más de los que no se resuelven en el barrio, sino que era más bien ‘la gota que colmaba el vaso’, o también se puede decir que en el Río San Pedro, con cada problema nos ‘llueve sobre mojado’. Y es que están tan poco atentos a este barrio que no han considerado ni por un momento el descontento acumulado que tenemos los vecinos y vecinas del Río San Pedro con la corporación municipal”.

Los vecinos afirman que, “en cada inconveniente que surge, desde esta administración local nos siguen tratando con desdén y con una atención desde la lejanía, sin querer entender nuestras dificultades y nuestras preocupaciones, porque después de tantas conversaciones y reuniones donde se les han presentado propuestas y sugerencias, tanto desde los vecinos y vecinas como desde la Plataforma y asociaciones del barrio, han seguido sin procurarnos al menos, algunas soluciones. En una actitud que no podemos entender más que como una falta de compromiso con los problemas del barrio, y parecieran que sólo están a la espera de que nos aburramos y nos callemos y pase el tiempo hasta que acaben las obras y de este modo, ‘a otra cosa mariposa’”.

“Pero no, no vamos a abandonar, continuaremos con unas protestas que consideramos justas y que se corresponden con lo que nos viene pasando desde hace tiempo, un problema más que añadimos a una larga lista que se eternizan y que quedan sin resolver, una lista que todos y todas conocemos porque los venimos soportando desde hace mucho tiempo”, añaden.

“El Ayuntamiento debe entender que los servicios de la administración local se deben cumplir por igual en todo Puerto Real, porque cuando se trata de nuestra barriada, consideramos que con facilidad recurren a justificarse arguyendo unas u otras dificultades, cuando no como en este caso, imposibilidad de solucionarlo, no comprendemos que sean tan indolentes y se encuentren en la comodidad después de no haber atendido nuestras demandas. Ni siquiera hemos merecido una nota informativa en las redes sociales oficiales, dónde tanto se prodigan y publicitan los supuestos méritos de atención a los ciudadanos, tampoco una divulgación que explique los esfuerzos y el empeño realizado desde la corporación municipal para cumplir con los vecinos y vecinas del Río San Pedro, mucho menos nos han ofrecido las debidas disculpas públicas por no haberlo conseguido”.

“Por todo ello, y siguiendo con la protesta realizadas el otro día delante del Centro Cívico del Barrio, el viernes se dará un paso más para seguir reclamando nuestros derechos y la atención que se nos debe como vecinos/as de Puerto Real. Se realizará una fuerte cacerolada en la puerta de nuestro Ayuntamiento, los vecinos y vecinas iremos a la Plaza de Jesús alquilando un autobús, porque ‘si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña’”.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

