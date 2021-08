Ayuntamiento y Ateneo entregan los premios del V Concurso de Microrrelatos

No le sorprendió la voz desértica y ausente de su madre; llevaba meses que no le sonreía, ni siquiera le acariciaba el pelo por la noche.

En la mente del muchacho, existían momentos buenos, pero no como aquel. Tenía un libro desgastado por el uso y el manoseo sobre sus piernas. La tinta se emborronaba bajo sus dedos, pero no importaba, porque aquellas palabras habían recorrido tantas veces su cabeza que podría recitarlas de memoria. Era un libro de relatos. No sabía como había llegado hasta sus manos, pero cada día agradecía poder leerlo.

