Los trabajadores municipales deciden no realizar más horas extras

Ambiente caldeado en las últimas semanas en las relaciones entre el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real y los trabajadores municipales. Este miércoles, una Asamblea decidió de manera casi unánime que no se volverían a realizar horas extraordinarias de trabajo en ningún área.

¿Qué supone esto? Actividades suspendidas ya en el Teatro Principal, así como en otros muchos lugares. Todo ello, incluso, a algo más de dos semanas de la celebración de la Feria de Puerto Real, que podría verse afectada.

La decisión tomada por los trabajadores responde a las medidas tomadas desde el Consistorio. «Estamos en un callejón sin salida», comentan a Puerto Real Hoy algunos trabajadores municipales.

Una problemática que lleva coleando desde 2008, cuando el Gobierno de José Antonio Barroso aprobó lo que, por entonces, se conoció como «perfecto encuadramiento». Una medida que suponía las mejoras salariales para las categorías más inferiores de los empleados (AP y C2).

Sin embargo, y tras un proceso judicial mediante en el Contencioso Administrativo de Cádiz, los más de 160 empleados afectados se quedaron sin cobrar dichas retribuciones. El Gobierno de Sí Se Puede (Podemos) y EQUO no avanzó, por entonces, en una solución -contando con 3 de los actuales concejales, Romero (Alcalde), Montilla y Canca-. Se estima que cada trabajador, desde 2021, ha ido perdiendo entre 50 y 250 euros mensuales en la nómina.

Pero, por si fuera poco, la situación alertó a la Cámara de Cuentas, que vio cómo las nóminas de los trabajadores recibían los reparos de la intervención municipal todos los meses. Una situación que sigue hasta ahora y que ha provocado, entre otras cuestiones, tengan que pagarse gracias al levantamiento del reparo por parte de la Alcaldesa o Concejales. De hecho, la inspección realizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía instó a eliminar el perfecto encuadramiento en 2021, ya con el gobierno de Elena Amaya (PSOE).

Con el enfado visible del personal municipal, el Gobierno Socialista sacó adelante la nueva Relación de Puestos de Trabajo en 2022, lo que parecía que venía a terminar con los problemas. Algo que, sin embargo, no ha sido así, ya que las nóminas han seguido viniendo con reparos por parte de la intervención municipal.

«No ha habido fiscalización en 25 años. La Cámara de Cuentas ha puesto la lupa encima de nosotros y hemos estado poniendo parches. Hasta que ha llegado la Intervención, con sus razones, dice que no se pueden pagar los servicios extraordinarios», señalan desde los trabajadores a este periódico.

Además, insisten en que «el problema está en que hemos seguido. Ahora no se pueden pagar los servicios extraordinarios y no se puede demostrar los horarios porque no tenemos sitios para picar. Tenemos que hacer servicios extraordinarios para el funcionamiento municipal pero la intervención dice que se pueden pagar pero que no está establecido».

«¿Cómo se puede arreglar?, haciendo cada uno su trabajo. Trabajadores, habilitados y políticos», sentencian desde el personal.

Se espera que, en las próximas horas, los trabajadores informen en un comunicado de la situación así como de la posible evolución de la situación.