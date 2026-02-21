‘Las Pisoteás’, ‘Con los pies por delante’ y ‘No me invites ni al convite’, premios de Romanceros del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Puerto Real 2026

El Centro Cultural San José acogió ayer por la tarde el Concurso de Romanceros del Carnaval de Puerto Real 2026. Los participantes ofrecieron al público un espectáculo lleno de ingenio, humor y crítica que culminó con el esperado fallo del jurado.

Los premios otorgados en la presente edición han sido los siguientes:

Primer premio: ‘Las Pisoteás’.

Segundo premio: ‘Con los pies por delante’.

Tercer premio: ‘No me invites ni al convite’.

El jurado estuvo presidido por Juan Montero Álvarez, acompañado por los vocales Joaquín Gómez Orellana y Miguel Velázquez Delgado, actuando como secretaria Maite Mateos Rodríguez.

Las actividades del Carnaval de Puerto Real continúan hoy sábado 21 de febrero con una completa programación. Desde las 12:00, el Centro Cultural San José acogerá el Cuenta Cuentos de Carnaval, organizado por el Ateneo Literario de Artes y Ciencias. A la misma hora se celebrará en la Plaza San Telmo la VII Albondigada Popular, organizada por la Cofradía de la Borriquita, y en la calle Barragán tendrá lugar la III degustación de Salpicón de Marisco, organizada por la Peña Cádiz C.F.

Por la tarde, a las 20:00 horas, la calle de la Plaza será escenario del Carnaval Feminista, que contará con actuaciones de chirigotas, comparsas y romanceros, y a las 23:00 horas se celebrará en la carpa municipal del Paseo Marítimo la fiesta de baile de disfraces.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real