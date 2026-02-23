Premios de la Cabalgata del Humor del Carnaval de Puerto Real 2026

Puerto Real vivió ayer su gran Cabalgata del Humor 2026, una cita imprescindible del Carnaval que volvió a llenar de color, risas y fantasía las calles de la ciudad. Al finalizar el recorrido, se dio a conocer el fallo del jurado del Concurso de Disfraces.
Los premios quedaron de la siguiente manera:
Categoría Individual
- Hechicera de la oscuridad
- Curandero
- Don Quijote Chirigote
Categoría Parejas
- Los duendes del árbol encantado
- Il ballo del sole e della luna
Categoría Grupos
- Aquí arden las mayores
- Que comience el show
- 30 años y seguimos aquí
- El escuadrón Furby
- Super Mario Car
Categoría Agrupaciones Carnavalescas
- La esperanza nunca se pierde
- Las manitas la garita
El Jurado estuvo presidido por Francisca Ruiz Cordero, y compuesto por los vocales Juan Luis Rincón Chamorro, Patricia Ariza Montero y Sergio Martorel García, actuando como secretaria Maite Mateos Rodríguez.
Enhorabuena a todas las personas premiadas, y gracias a participantes y público por regalar un día lleno de humor, creatividad y espíritu carnavalero.
FUENTE: Ayto. de Puerto Real