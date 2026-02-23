17 C
Puerto Real
lunes, 23 febrero, 2026
Premios de la Cabalgata del Humor del Carnaval de Puerto Real 2026

Puerto Real vivió ayer su gran Cabalgata del Humor 2026, una cita imprescindible del Carnaval que volvió a llenar de color, risas y fantasía las calles de la ciudad. Al finalizar el recorrido, se dio a conocer el fallo del jurado del Concurso de Disfraces.

Los premios quedaron de la siguiente manera:

Categoría Individual

  1. Hechicera de la oscuridad
  2. Curandero
  3. Don Quijote Chirigote

Categoría Parejas

  1. Los duendes del árbol encantado
  2. Il ballo del sole e della luna

Categoría Grupos

  1. Aquí arden las mayores
  2. Que comience el show
  3. 30 años y seguimos aquí
  4. El escuadrón Furby
  5. Super Mario Car

Categoría Agrupaciones Carnavalescas

  1. La esperanza nunca se pierde
  2. Las manitas la garita

El Jurado estuvo presidido por Francisca Ruiz Cordero, y compuesto por los vocales Juan Luis Rincón Chamorro, Patricia Ariza Montero y Sergio Martorel García, actuando como secretaria Maite Mateos Rodríguez.

Enhorabuena a todas las personas premiadas, y gracias a participantes y público por regalar un día lleno de humor, creatividad y espíritu carnavalero.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

