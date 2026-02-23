Premios de la Cabalgata del Humor del Carnaval de Puerto Real 2026

Puerto Real vivió ayer su gran Cabalgata del Humor 2026, una cita imprescindible del Carnaval que volvió a llenar de color, risas y fantasía las calles de la ciudad. Al finalizar el recorrido, se dio a conocer el fallo del jurado del Concurso de Disfraces.

Los premios quedaron de la siguiente manera:

Categoría Individual

Hechicera de la oscuridad Curandero Don Quijote Chirigote

Categoría Parejas

Los duendes del árbol encantado Il ballo del sole e della luna

Categoría Grupos

Aquí arden las mayores Que comience el show 30 años y seguimos aquí El escuadrón Furby Super Mario Car

Categoría Agrupaciones Carnavalescas

La esperanza nunca se pierde Las manitas la garita

El Jurado estuvo presidido por Francisca Ruiz Cordero, y compuesto por los vocales Juan Luis Rincón Chamorro, Patricia Ariza Montero y Sergio Martorel García, actuando como secretaria Maite Mateos Rodríguez.

Enhorabuena a todas las personas premiadas, y gracias a participantes y público por regalar un día lleno de humor, creatividad y espíritu carnavalero.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real