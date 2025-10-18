Las instalaciones de Puerto Real se abrirán este fin de semana

Este martes, miembros de los clubes de Puerto Real se reunieron en el Ayuntamiento de Puerto Real con Aurora Salvador y miembros del Área de Deportes. Una reunión esperada, después del cierre de las instalaciones deportivas durante el fin de semana en nuestra localidad, y que ha obligó a la gran mayoría de clubes a posponer o suspender sus encuentros y eventos.

En ella se anunció a los clubes la contratación de 3 personas más para el área de deportes, que está mermada de personal. De hecho, se estima, según fuentes consultadas por Puerto Real Hoy, que la plantilla de deportes está al 50% de su capacidad.

Con la incorporación del personal, cuya forma de contratación no ha trascendido, se informó a los clubes que las instalaciones funcionarían de nuevo a pleno rendimiento.

De hecho, la reunión con los clubes sirvió para que muchos de ellos pusieran los cimientos de una posible creación de una asociación que aglutinara los intereses de los mismos.