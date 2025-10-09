Puerto Real cerrará todas sus instalaciones deportivas municipales por falta de personal

El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado el cierre temporal de todas las instalaciones deportivas municipales gestionadas directamente por el Consistorio durante el próximo fin de semana del 11 y 12 de octubre, debido a la imposibilidad de cubrir los turnos con personal municipal, según ha comunicado oficialmente la administración local.

El límite legal de horas extra impide abrir las instalaciones

El cierre afecta a todas las instalaciones donde se desarrollan competiciones deportivas oficiales —fútbol, fútbol sala, baloncesto y otras modalidades—, que desde finales de septiembre hasta junio acogen cada fin de semana encuentros de clubes locales y regionales.

Según explica la nota oficial firmada por el jefe de la Unidad Administrativa de Deportes, Sebastián Pizarro Colorado, y la teniente de alcaldesa, Virginia Mena Morales, la medida se adopta por razones estrictamente laborales:

“El personal municipal de la Unidad Administrativa de Deportes ha superado el límite legal de 80 horas extraordinarias anuales, por lo que no puede continuar prestando servicio durante los fines de semana”, señala el comunicado remitido a los clubes.

PUBLICIDAD

La legislación laboral vigente, recogida en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, establece que las horas extraordinarias son voluntarias y no pueden exceder las 80 anuales, salvo en casos de emergencia o necesidad justificada.

Hasta la fecha, la apertura y cierre de las instalaciones deportivas se venía cubriendo mediante horas extra voluntarias del personal municipal, ya que la jornada ordinaria en el área de Deportes es de lunes a viernes, en turnos de mañana o tarde, con una duración semanal de 35 horas.

Instalaciones afectadas

El cierre temporal afectará a las siguientes instalaciones deportivas municipales:

Sala de Barrio de las 512 Viviendas (calle Atolón, s/n)

Sala de Barrio Río San Pedro (Avenida de Argentina, s/n)

Complejo Deportivo Municipal Paco Gallego (calle Fillo, s/n)

Campo de Fútbol IES Virgen del Carmen (calle Fillo, s/n)

Campo Municipal de Fútbol José María Colorado (calle Proa, s/n)

Competencias y obligación municipal

El Ayuntamiento recuerda que, conforme al artículo 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios tienen competencias en materia de actividades e instalaciones deportivas, culturales y de ocio, y que la promoción del deporte forma parte del mandato constitucional recogido en el artículo 43.3 de la Constitución Española, que insta a los poderes públicos a fomentar la educación física y el deporte “como medio para favorecer la salud de la población”.

No obstante, el Consistorio señala que el cumplimiento de la normativa laboral impide, por el momento, garantizar la apertura de los espacios deportivos durante el fin de semana, al no poder contar con personal disponible dentro de los límites legales.

En busca de soluciones

Desde el área de Deportes se trabaja para encontrar una solución que permita reabrir las instalaciones lo antes posible, evitando perjuicios a los clubes y deportistas locales que cada fin de semana utilizan las infraestructuras municipales.

El Ayuntamiento ha asegurado que “se están estudiando alternativas organizativas que permitan cumplir con la ley y, al mismo tiempo, mantener la actividad deportiva habitual”.

El cierre temporal, aunque limitado al próximo fin de semana, pone de relieve la necesidad de reforzar la plantilla o reorganizar los servicios para garantizar la continuidad de la actividad deportiva en Puerto Real, un municipio con una intensa vida asociativa y competiciones locales consolidadas.