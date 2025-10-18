El PP de Puerto Real defiende el modelo económico de Juanma Moreno como “motor de empleo y oportunidades”

El portavoz municipal del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha reafirmado su apoyo al modelo andaluz impulsado por el presidente Juanma Moreno, destacando que “es un ejemplo de gestión que confía en las personas, protege a los emprendedores y genera oportunidades reales en cada pueblo y ciudad”.

Durante una rueda de prensa celebrada junto a las parlamentarias andaluzas Ascensión Hita y María José de Alba, los populares defendieron el modelo económico aplicado por el Gobierno de la Junta de Andalucía frente a las políticas del Ejecutivo central de Pedro Sánchez, al que acusaron de “castigar a las familias, los autónomos y el tejido productivo” con un “infierno fiscal”.

“Frente al modelo del PSOE que exprime, Andalucía genera empleo y riqueza”

La portavoz de Empleo del PP en el Parlamento andaluz, María José de Alba, lanzó un mensaje claro:

“Frente al modelo del PSOE, que exprime a los autónomos y castiga el ahorro, Andalucía responde con una política económica que genera empleo y riqueza en todos los municipios andaluces”.

PUBLICIDAD

De Alba denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha aprobado más de 100 subidas de impuestos” y que “ahora amenaza con aumentar de manera considerable las cuotas de los autónomos”, lo que —según señaló— “está provocando el cierre de muchos pequeños negocios que no pueden soportar más presión fiscal”.

“Los autónomos se sienten como cajeros automáticos del Gobierno”, subrayó la parlamentaria popular.

En contraposición, destacó la política económica del Ejecutivo andaluz basada en medidas como la ‘cuota cero’ para nuevos autónomos, el incentivo al inicio de actividad o los planes gratuitos de formación profesional que han beneficiado a más de 29.000 emprendedores.

“Solo en ayudas directas —precisó De Alba— se han movilizado más de 131 millones de euros para respaldar el emprendimiento y el empleo en Andalucía”.

Siete bajadas de impuestos en siete años

Por su parte, la parlamentaria Ascensión Hita, miembro de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz, recordó que el Gobierno de Juanma Moreno “ha bajado los impuestos siete veces en siete años”, situando a Andalucía como la segunda comunidad con menor presión fiscal de España.

Entre las medidas concretas, Hita subrayó la bajada del IRPF, el aumento de las deducciones para compra o alquiler de vivienda habitual, la bonificación del 99% en sucesiones y donaciones, la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales y la eliminación total del impuesto de patrimonio.

“Antes, con el PSOE, muchas familias tenían que renunciar a sus herencias. Hoy, en Andalucía, heredar no cuesta ni un euro al 90% de los andaluces”, recalcó Hita, advirtiendo que “si vuelve a gobernar el PSOE de la ministra Montero, los andaluces volverán a pagar este impuesto”.

La parlamentaria también mencionó nuevas deducciones fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía, como las destinadas a gastos deportivos, mascotas y personas celíacas (hasta 100 euros), o las ayudas por nacimiento o adopción de hijos (200 euros por hijo).

“Menos impuestos, más empleo y mejores servicios públicos”

El portavoz popular en Puerto Real, Vicente Fernández, defendió que las políticas de Juanma Moreno son “el camino que Andalucía necesita” y reafirmó su compromiso de seguir aplicando ese modelo en el ámbito local.

“El modelo económico del PP es claro: menos impuestos, más crecimiento, más empleo y mejores servicios públicos. El del PSOE, justo lo contrario: más impuestos y más burocracia a quienes generan riqueza”, concluyó Hita.

Fernández insistió en que “Puerto Real debe beneficiarse de las políticas que están transformando Andalucía”, apostando por un modelo que prioriza “la estabilidad, la confianza y la creación de oportunidades reales para vecinos, familias y emprendedores”.