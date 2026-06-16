Puerto Real abre la temporada de baños en sus playas

El Ayuntamiento de Puerto Real abre hoy, 15 de junio, la temporada de baños en las playas del municipio, que se prolongará hasta el 15 de septiembre en La Cachucha, Los Espigones y las playas del Río San Pedro (La Ministra y El Conchal).

Este año, el Consistorio ha reforzado los servicios, la accesibilidad y el cuidado ambiental del litoral con distintas actuaciones, con el objetivo de ofrecer espacios más accesibles, seguros y respetuosos con el entorno natural durante los meses de mayor afluencia.

Entre ellas, ha adjudicado el contrato de suministro de material y equipamiento para playas y enclaves medioambientales por un importe de 41.473,99 euros. Esta inversión permite avanzar en la mejora de la accesibilidad, con elementos como flexipasarelas, zonas de sombra y dos sillas anfibias, a los que se sumarán carpas plegables, cubre-contenedores para una mejor gestión de residuos y recursos destinados a actividades de educación ambiental (talleres sobre recursos hídricos, residuos, animales marinos, etc.).

En las playas del Río San Pedro, el ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones específicas para mejorar el acceso y la seguridad. Entre los trabajos realizados destaca la instalación de nuevas pasarelas de acceso a la arena, que facilitan la entrada a la playa y refuerzan su uso para todas las personas. También se ha ejecutado el pintado del acerado en las zonas de acceso, señalizado en color amarillo para mejorar la seguridad peatonal. Además, este año no ha sido necesario realizar aportes de arena, lo que reduce la intervención sobre el entorno litoral.

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En materia de servicios, el Ayuntamiento confirma que vuelven a estar operativas las duchas y los lavapiés, tras no estar disponibles el pasado verano por las restricciones derivadas de la sequía, una medida que se recupera ahora tras la mejora de la situación hídrica.

En cuanto a la vigilancia, el servicio de salvamento, socorrismo y asistencia al baño, adjudicado al Club Náutico El Trocadero por 120.050,15 euros, funciona con horario ampliado de 11:30 a 20:30 horas. El dispositivo cuenta con personal especializado, embarcación y medios para intervenir en el agua y en la orilla, con prioridad en la prevención, la vigilancia activa, la atención a personas con movilidad reducida y la información a las personas usuarias.

La temporada se desarrolla además con la nueva ordenanza de playas, aprobada en el pleno ordinario del mes abril, que regula la seguridad, la salubridad, la protección ambiental y la convivencia. La norma incorpora un enfoque centrado en la conservación del litoral, la reducción de residuos, el uso responsable del agua y la protección de espacios sensibles.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real