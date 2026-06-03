Puerto Real refuerza la seguridad en su feria con un Punto Violeta contra la violencia machista

La Feria de Puerto Real, que se celebra del 3 al 8 de junio, contará un año más con un Punto Violeta destinado a la prevención y actuación frente a posibles casos de violencia machista, en el marco de una campaña que apuesta por garantizar un espacio de ocio seguro y libre de agresiones.

Bajo el lema ‘Feria libre de violencia machista’, esta iniciativa se ubicará en la entrada principal del recinto ferial, junto a la Policía Local, con el objetivo de ofrecer información, atención y acompañamiento a cualquier persona que lo necesite durante los días de celebración.

El Punto Violeta estará operativo en horario de tarde y noche, adaptándose a los momentos de mayor afluencia de público. En concreto, abrirá el miércoles 3 de junio de 21:30 a 00:30 horas, mientras que desde el jueves 4 hasta el domingo 7 ampliará su horario desde las 20:00 hasta las 05:00 horas.

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Este espacio contará con personal especializado para atender situaciones de riesgo o agresión, además de proporcionar recursos y orientación ante cualquier episodio de violencia machista. La campaña insiste en la importancia de la implicación social bajo el mensaje ‘Ante una agresión: denuncia’, promoviendo una actitud activa tanto de las posibles víctimas como del entorno.

Además, se incorpora el reparto de vasos reutilizables con tapa para prevenir la manipulación de bebidas y atajar el problema de la sumisión química en espacios festivos.

Desde la organización se recomienda que, ante cualquier sospecha, las personas que crean encontrarse bajo los efectos de una posible intoxicación no tiren la bebida, ya que puede ser relevante como prueba, y acudan acompañadas al Punto Violeta o a un espacio seguro para recibir atención inmediata.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real