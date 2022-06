La Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real no contará finalmente con su caseta en la Feria

La Feria de Puerto Real, que comenzará en la tarde-noche de hoy miércoles, no contará finalmente con una de sus casetas tradicionales, la de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real.

“Hemos tenido un problemón con el catering que iba a montarnos el servicio en la caseta de la peña. Ayer, cuando teníamos el acuerdo ya cerrado… el mismo ya no lo había, se fueron y nos han dejado tirados”, ha señalado Andrés Bernal, presidente de la Peña Flamenca Canalejas.

“He estado en contacto buscando caterings pero no hay manera. El tiempo no nos permite negociar más”, ha indicado Bernal, que se ha puesto en contacto con Alfredo Fernández para que, desde el área de Cultura y Fiestas “sepan el problema y puedan aprovechar ese vacío. He hablado con la empresa que monta la carpa para que vengan a retirarla cuanto antes”.

Será esta noche, a las 22.45 horas, en el Recinto Ferial, cuando se procederá a la inauguración de la Feria de Puerto Real con el izado de banderas y el encendido del alumbrado extraordinario.

Previamente, desde las 20.30 horas, en la Caseta Municipal están previstas diversas actuaciones musicales y la presentación de las Damas y Caballeros de la Feria, con la elección y coronación de la Reina y el Rey de la edición de este año.

