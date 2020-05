La parlamentaria andaluza de VOX en Cádiz, Ángela Mulas, pedirá al gobierno andaluz que actúe frente a la pérdida de carga de trabajo en los astilleros de Navantia en Cádiz.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La diputada por la provincia ha puesto de relieve la posibilidad de que “sean criterios políticos y no técnicos, los que perjudiquen a la factoría gaditana de no conseguir nuevos contratos, por lo que es necesario que el gobierno andaluz actúe en consecuencia y pida explicaciones al gobierno central sobre la pérdida de contratos como el de la construcción de los 20 buques estadounidenses que se ha adjudicado a “Fincantieri”, la constructora italiana”. Según Mulas “la bahía de Cádiz merece que el gobierno andaluz pregunte por la no adjudicación de un contrato de más de 5.000 millones de euros, que hubiera supuesto un impulso económico para la bahía con carga de trabajo hasta 2030”.

Hay que recordar que Navantia se presentaba a esta adjudicación con muchas posibilidades ante el nuevo sistema de combate AEGIS ya instalado con éxito en las fragatas españolas F-100 y desarrollado por la factoría junto a la empresa estadounidense ‘General Dynamics Bath Iron’. “Por eso su adjudicación se daba por hecha, ya por ejemplo la empresa italiana no ofertó ningún valor añadido parecido al que Navantia estaba ofertando”, ha explicado Mulas.

PUBLICIDAD

Por todo ello va a realizar dos preguntas importantes al consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, en la comisión de esta semana. “Desde Vox, y como gaditana, quiero saber el impacto que supone para la economía y el empleo de la comarca, y por ende de Andalucía, la pérdida de esta adjudicación. Y de igual manera me gustaría saber, qué acciones se ha llevado a cabo o va a llevar a cabo el gobierno andaluz para mediar ante esta situación”, puntualizó la parlamentaria.

Para finalizar, la diputada autonómica de VOX ha querido mostrar su malestar con esta circunstancia. “El coronavirus va a sumir a nuestra provincia, la del desempleo más alto del país, en una crisis sin precedentes. Y según el gobierno, eso era inevitable. Pero podrían haber evitado que Navantia perdiera 10 años de trabajo y creación de empleo en la comarca. Una pena”.

FUENTE: VOX Cádiz

PUBLICIDAD