Detenido en Puerto Real tras amenazar gravemente con cuchillos en plena calle

Chaleco antibalas y cuchillos intervenidos al presunto autor de las amenazas.
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de El Puerto de Santa María-Puerto Real han detenido a un varón en la noche del pasado 11 de septiembre en Puerto Real, como presunto autor de un delito de amenazas graves y tenencia ilícita de armas prohibidas.

Los hechos se produjeron cuando varios ciudadanos alertaron a la Sala del 091 de que dos individuos se encontraban en la vía pública portando cuchillos de grandes dimensiones y profiriendo amenazas, lo que generó gran alarma y temor entre los viandantes.

A la llegada de la patrulla, los testigos informaron de la situación y señalaron a uno de los implicados, quien vestía ropa oscura, casco de motocicleta y un chaleco antibalas. El sujeto portaba dos cuchillos y avanzaba de manera intimidatoria hacia los agentes, motivo por el que se le dio el alto policial.

Gracias a la rápida y eficaz intervención de los agentes, se logró asegurar la zona y proceder a la detención del individuo, interviniendo los cuchillos y el chaleco antibalas que portaba. El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

La Junta confirma la apertura de tarde del Consultorio del Río San Pedro
Puerto Real finaliza la temporada de playas 2025
