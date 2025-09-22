18.1 C
Puerto Real
miércoles, 24 septiembre, 2025
La Hermandad de los Dolores inicia un nuevo mandato con la toma de posesión de su Junta de Gobierno

Junior Fernández
By Junior Fernández
Verónica Aragón, tomando posesión como Hermana Mayor de los Dolores.
Verónica Aragón, tomando posesión como Hermana Mayor de los Dolores.

La Antigua y Venerable Hermandad de Penitencia de María Santísima de los Dolores y del Santísimo Cristo de la Misericordia en su Traslado al Sepulcro vivió el pasado sábado 20 de septiembre una jornada muy especial con la toma de posesión de su nueva Junta de Gobierno, que conducirá la corporación durante los próximos cuatro años.

El acto se desarrolló en la Iglesia Prioral de San Sebastián, sede canónica de la Hermandad, en un ambiente de solemnidad y recogimiento. Durante la ceremonia, los hermanos juraron sus cargos con el compromiso de seguir trabajando por el crecimiento de la Hermandad, su vida de fe y su papel activo en la Semana Santa de Puerto Real.

La nueva Junta estará presidida nuevamente por Verónica Aragón Rojas, que repite como Hermana Mayor, renovando así la confianza de los hermanos en su labor al frente de la corporación. Junto a ella, completan el equipo de gobierno Inés Sánchez Arellano, Miriam Aragón Gómez, Francisco Javier Rivero Vera, Mario Bohórquez Daneri, Luciano Rodríguez Rodríguez, Verónica Buzón Valderas, Anabel Macías Torres y Fermín González Gámez.

Con esta renovación, la Hermandad de los Dolores afronta un nuevo ciclo en el que se abre la oportunidad de consolidar proyectos ya iniciados en el anterior mandato y de emprender nuevas iniciativas que fortalezcan tanto su presencia en la Semana Santa puertorrealeña como su labor pastoral y social durante todo el año.

Desde Puerto Real Hoy felicitamos a la nueva Junta de Gobierno, encabezada de nuevo por Verónica Aragón, y les deseamos un fructífero mandato en estos próximos cuatro años al servicio de la Hermandad y de sus Sagrados Titulares.

Junior Fernández
Junior Fernández

