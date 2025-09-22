Juanma Moreno inaugura en Puerto Real el Centro de Fabricación Avanzada (CFA)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado en Puerto Real el Centro de Fabricación Avanzada (CFA), una infraestructura estratégica que ha supuesto una inversión superior a los 18 millones de euros y que aspira a convertirse en un referente de la innovación industrial en la comunidad.

El complejo cuenta con 1.700 metros cuadrados de instalaciones dotadas con equipamiento de última tecnología. Su objetivo es servir de punto de encuentro entre universidades, centros tecnológicos y empresas, permitiendo que el desarrollo técnico y los procesos de fabricación puedan avanzar de manera conjunta.

Un impulso a la industria andaluza

Durante el acto, Moreno destacó la importancia de este centro para reforzar el liderazgo económico de la comunidad.

“El CFA significa un paso adelante para la economía, la industria y la innovación tecnológica en Andalucía. Va a ser un polo de atracción tanto de conocimiento como de iniciativas pioneras que reforzarán nuestra aspiración a seguir liderando el crecimiento industrial”, afirmó el presidente andaluz, según la nota de prensa difundida por la Junta.

El dirigente recordó que el PIB andaluz crece por encima de la media española y europea, situando a la región como la segunda comunidad en número de empresas, por delante de Madrid. “Todo esto es fruto de ir todos a una. De una Andalucía entusiasta, decidida a no ser menos que nadie”, añadió.

Primeros proyectos previstos para octubre

La previsión es que los primeros proyectos que acoja el CFA comiencen en el mes de octubre. Entre los sectores interesados destacan las empresas biomédicas, centradas en dispositivos e implantes; compañías de la construcción, que buscan nuevos materiales sostenibles; y el sector de las energías renovables, que pretende canalizar sus iniciativas a través del complejo.

Andalucía, nueve meses de crecimiento industrial

La inauguración del CFA se produce en un contexto de crecimiento industrial sostenido en Andalucía, con nueve meses consecutivos de aumento en la producción. Según los datos de la Junta, entre enero y julio la región ha crecido 12 veces más que la media nacional (7,3 % frente al 0,6 %).

Complemento a la Unidad Aceleradora de Proyectos

Este nuevo centro se suma a la estrategia de impulso económico de la Junta, en la que también juega un papel clave la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP). Actualmente, esta unidad gestiona una cartera de 142 iniciativas repartidas por las ocho provincias andaluzas, con una inversión global de 18.142 millones de euros y la creación de más de 54.000 empleos.

Con el CFA, Andalucía refuerza su compromiso con la innovación y la industria, consolidando su posición como uno de los motores de desarrollo económico del país.