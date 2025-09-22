18.1 C
Puerto Real
miércoles, 24 septiembre, 2025
spot_img
InicioLocalEmpleo

Juanma Moreno inaugura en Puerto Real el Centro de Fabricación Avanzada (CFA)

Redacción
By Redacción
0
398

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado en Puerto Real el Centro de Fabricación Avanzada (CFA), una infraestructura estratégica que ha supuesto una inversión superior a los 18 millones de euros y que aspira a convertirse en un referente de la innovación industrial en la comunidad.

El complejo cuenta con 1.700 metros cuadrados de instalaciones dotadas con equipamiento de última tecnología. Su objetivo es servir de punto de encuentro entre universidades, centros tecnológicos y empresas, permitiendo que el desarrollo técnico y los procesos de fabricación puedan avanzar de manera conjunta.

Un impulso a la industria andaluza

Durante el acto, Moreno destacó la importancia de este centro para reforzar el liderazgo económico de la comunidad.
“El CFA significa un paso adelante para la economía, la industria y la innovación tecnológica en Andalucía. Va a ser un polo de atracción tanto de conocimiento como de iniciativas pioneras que reforzarán nuestra aspiración a seguir liderando el crecimiento industrial”, afirmó el presidente andaluz, según la nota de prensa difundida por la Junta.

El dirigente recordó que el PIB andaluz crece por encima de la media española y europea, situando a la región como la segunda comunidad en número de empresas, por delante de Madrid. “Todo esto es fruto de ir todos a una. De una Andalucía entusiasta, decidida a no ser menos que nadie”, añadió.

PUBLICIDAD

Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía, en su visita al CFA de Puerto Real. / Foto: Junior Fernández.
CFA en las instalaciones de Navantia Puerto Real. / Foto: Junior Fernández.
Juanma Moreno junto a Aurora Salvador en la presentación del CFA de Puerto Real. Foto: Junior Fernández

Primeros proyectos previstos para octubre

La previsión es que los primeros proyectos que acoja el CFA comiencen en el mes de octubre. Entre los sectores interesados destacan las empresas biomédicas, centradas en dispositivos e implantes; compañías de la construcción, que buscan nuevos materiales sostenibles; y el sector de las energías renovables, que pretende canalizar sus iniciativas a través del complejo.

Andalucía, nueve meses de crecimiento industrial

La inauguración del CFA se produce en un contexto de crecimiento industrial sostenido en Andalucía, con nueve meses consecutivos de aumento en la producción. Según los datos de la Junta, entre enero y julio la región ha crecido 12 veces más que la media nacional (7,3 % frente al 0,6 %).

Complemento a la Unidad Aceleradora de Proyectos

Este nuevo centro se suma a la estrategia de impulso económico de la Junta, en la que también juega un papel clave la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP). Actualmente, esta unidad gestiona una cartera de 142 iniciativas repartidas por las ocho provincias andaluzas, con una inversión global de 18.142 millones de euros y la creación de más de 54.000 empleos.

Con el CFA, Andalucía refuerza su compromiso con la innovación y la industria, consolidando su posición como uno de los motores de desarrollo económico del país.

Artículo anterior
La Compañía de Aralond celebra su primer aniversario con una jornada de puertas abiertas en Puerto Real
Artículo siguiente
La Hermandad de los Dolores inicia un nuevo mandato con la toma de posesión de su Junta de Gobierno
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.