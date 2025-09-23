La Confluencia de Izquierdas denuncia que Moreno Bonilla visita Puerto Real «de espaldas a los problemas reales de la ciudadanía»

Tras la visita a Puerto Real de Juan Manuel Moreno Bonilla para presidir la inauguración del Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada (CFA), la Confluencia de Izquierdas ha querido mostrar su descontento con el actual presidente de la Junta de Andalucía ya que, según la formación de izquierdas, Puerto Real sigue «esperando soluciones para problemas que son competencia de la Junta».

Afirman que «después de más de tres años sin venir, Moreno Bonilla ha vuelto sólo para la foto de inauguración de un proyecto anunciado por primera vez en 2016».

Durante el acto de presentación, estuvieron presentes representantes municipales, entre ellos la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y el concejal José Antonio Montilla. Este último ha manifestado en sus redes sociales que el CFA se trata de «un recurso que debe servir para que las empresas sean más competitivas y las nuevas tecnologías faciliten los procesos productivos y el producto final. Un avance que ya tocaba, pero seguimos esperando el fortalecimiento de la formación, máxime cuando nos encontramos con un pico importante de carga trabajo». Destacaba así una de las cuestiones que de forma recurrente critica la Confluencia al hablar de «las responsabilidades que el gobierno de derechas de la Junta de Andalucía incumple en el municipio de Puerto Real».

«De hecho, son varias las veces que desde el grupo parlamentario Por Andalucía se han trasladado problemáticas de Puerto Real al Parlamento de Andalucía, sin obtener respuestas claras». Desde la Confluencia afirman que siempre que llevan al Parlamento «cuestiones fundamentales como la educación o la sanidad, Moreno Bonilla pasa de los problemas de nuestro pueblo que son de su competencia» y han definido esta ocasión como «una visita que ignora los problemas estructurales del municipio y que en la práctica sólo es un acto más de propaganda».

En materia de educación, la Confluencia presenta este mes la que será su «tercera moción en el último año para, desde el Ayuntamiento, denunciar el abandono de la Junta a la Educación Primaria y Secundaria en Puerto Real». En esta ocasión la propuesta incluye «el inicio de un proceso de recuperación de las líneas bajando las ratios educativas y eliminando progresivamente los conciertos educativos».

«Entre otras medidas para garantizar una educación inclusiva, universal y de calidad desde lo público, se pide también un aumento de la dotación de recursos y personal suficiente para una adecuada atención educativa a niñas y niños con necesidades especiales, inversiones para mejorar los centros educativos y el aumento de recursos para la Formación Profesional».

Desde la Confluencia de Izquierdas confían en que «todas estas cuestiones sean aprobadas por la mayoría del Pleno Municipal y por lo tanto se puedan trasladar a la Junta de Andalucía. Sobre todo teniendo presente la inacción de la Junta por la que en cursos anteriores el ayuntamiento ha tenido que invertir más de 400.000 para arreglos estructurales y el mantenimiento de varios colegios, así como la falta de claridad en las respuestas de la Junta a las familias de centros como el colegio Tierra y Libertad o el IES Virgen del Carmen».

Para finalizar, el grupo de izquierdas ha querido recordar que «el presidente autonómico no visitaba el municipio desde principios de 2022 cuando asistió al acto de colocación de la primera piedra de las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En agosto de 2024, las obras apenas alcanzaban un 29,72% de ejecución y, pese a que su finalización estaba prevista para junio de 2025, a día de hoy, no hay una fecha concreta de finalización anunciada por la Junta. La vez anterior que Moreno Bonilla se dejó ver por Puerto Real sería su visita de 2020 a las instalaciones del hospital».

Concluyen afirmando que «de estos problemas debería hablar Moreno Bonilla cuando viene a Puerto Real, de educación pública, de sanidad pública y de obras públicas inacabadas».

FUENTE: Confluencia de Izquierdas