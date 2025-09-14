31.8 C
Puerto Real
La Escuela Cadista – Puerto Real denuncia desigualdad en el reparto de horas de entrenamiento en instalaciones municipales

Junior Fernández
By Junior Fernández
Miembros de la Escuela Cadista de Puerto Real.
Miembros de la Escuela Cadista de Puerto Real.

El CD Escuela Cadista – Puerto Real ha mostrado públicamente su malestar por la asignación de horarios en las instalaciones deportivas municipales, denunciando que el Ayuntamiento “establece niños y niñas preferentes”, lo que, según afirman, supone un trato desigual entre los menores que practican fútbol base en la localidad.

El club asegura que la repartición de horas en los campos Virgen del Carmen y Paco Gallego “refleja una clara desigualdad de derechos y oportunidades”, obligando a muchas familias a desplazarse hasta el Río San Pedro para que sus hijos puedan entrenar.

“Son familias que pagan los mismos impuestos que las demás, padres y madres trabajadores que ven complicada la logística, y abuelos y abuelas que en muchos casos asumen el transporte. Para ellos es imposible trasladarse hasta allí, lo que limita de manera injusta la elección del club en el que sus hijos pueden jugar”, señalan desde la entidad.

Desde el CD Escuela Cadista – Puerto Real recuerdan que, desde su fundación, “se ha intentado de todo para frenar nuestro crecimiento, desde la difusión de bulos hasta maniobras para limitar nuestras posibilidades”. Ahora, apuntan, la falta de horas en los campos principales supone un nuevo intento de obstaculizar su desarrollo.

“No se trata de escudos ni de colores, sino de niños y niñas, de padres y madres, de igualdad de derechos. No vamos a permitir que se nos menosprecie ni que se prive a nuestros jugadores y jugadoras de las mismas oportunidades que al resto. Lo único que se está fomentando es un monopolio deportivo en el pueblo, simplemente por ser más antiguos”, concluyen.

La situación ha generado debate en el municipio sobre la gestión de las instalaciones deportivas y el papel que deben jugar las administraciones locales en garantizar la igualdad de condiciones para todos los clubes de fútbol base.

