La Confluencia llevará al Pleno una moción de apoyo a las trabajadoras de limpieza de la Universidad de Cádiz

El grupo municipal de La Confluencia de Izquierdas de Puerto Real presentará en el pleno ordinario que se celebrará esta semana una moción en apoyo al colectivo de trabajadoras de la limpieza de la Universidad de Cádiz, que actualmente se encuentra inmerso en un conflicto laboral derivado de la falta de negociación por parte de la empresa adjudicataria del servicio y de un nuevo pliego de licitación que no contempla mejoras sociales.

Desde la formación de izquierdas señalan que el pliego actualmente en licitación supone, según ha denunciado el comité de empresa, un «ERE encubierto», al eliminar horas de trabajo equivalentes a 29 puestos laborales. A esta situación se suma que, en los últimos años, no se han cubierto vacaciones, bajas ni licencias, lo que ha incrementado de forma notable la carga de trabajo de la plantilla.

La Confluencia de Izquierdas recuerda que este conflicto afecta directamente a unas 180 familias, muchas de ellas vecinas de Puerto Real, y tiene un impacto negativo en la calidad de un servicio esencial dentro de la universidad pública. El colectivo ha llevado a cabo distintas acciones reivindicativas, como manifestaciones y encierros en centros universitarios de Cádiz y Puerto Real, reclamando la reposición de las horas eliminadas, la cobertura de ausencias, la equiparación salarial con otras universidades andaluzas, mejoras en el acceso a la prejubilación y una mayor fiscalización en la contratación de personal fijo discontinuo.

A través de esta moción, el grupo municipal propone que el Ayuntamiento de Puerto Real manifieste su apoyo expreso a las trabajadoras y respalde sus reivindicaciones laborales al mismo tiempo que plantea la posibilidad de que la Universidad de Cádiz medie entre la empresa y la plantilla para alcanzar un acuerdo justo que garantice condiciones de trabajo dignas y estables.

Desde La Confluencia de Izquierdas subrayan que la defensa del empleo digno y de los derechos laborales es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del municipio, y animan al resto de la corporación municipal a apoyar esta iniciativa en el próximo pleno.

FUENTE: Confluencia de Izquierdas de Puerto Real

