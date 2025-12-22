Vicente Fernández Belizón, portavoz del grupo Político Municipal Popular, ha presentado una moción, para el próximo pleno ordinario de diciembre, proponiendo la reprobación de la alcaldesa de Puerto Real.

La reprobación política es una forma de mostrar la disconformidad con la gestión llevada por el equipo de gobierno del ayuntamiento de Puerto Real durante los dos tercios de legislatura pasados. No tiene efectos jurídicos sino políticos, no confundir con la moción de censura, la cual Vicente Fernández no tiene los requisitos necesarios que exige nuestro ordenamiento jurídico. El ha dicho que respaldaría cualquiera que se presentara sin condiciones.

La alcaldesa si esta moción sale adelante, tendrá que analizar su situación de minoría e incapaz de consolidar un bloque de gobierno, por lo menos públicamente. Esto es una afirmación, no una conjetura, basta ver cuantas mociones de la oposición han salido adelante con el voto en contra del equipo de gobierno, basta ver las pocas mociones presentadas por ella, salvo los manifiestos y ese abuso de expedientes de modificación de créditos.

En esta moción se verá cuál es la posición que tienen todos los grupos políticos. Puerto Real, es mi opinión, desde las pasadas elecciones municipales viene perdiendo el tiempo, lo cual es grave, pues un ayuntamiento es el motor de la vida social y económica de una ciudad.

Lo bueno de esta moción es que se ponen las cartas sobre la mesa, al descubierto. Es una sustitución de una moción del estado de la ciudad, que debe de convocar la alcaldesa y, sin embargo, pese a que se aprobó en un pleno, por moción de Vicente Fernández, hace medio año su celebración, ella no lo ha convocado. Su sentido de la democracia acaba, donde acaban sus gustos y sus intereses, olvidando lo que es la soberanía de la corporación municipal, en sus competencias, que representan a los vecinos y vecinas.

El tiempo pasado no se recupera. Ahora en el último tercio de legislatura, ahora se pretende cubrir todo lo no sea hecho, pues se sabe que la memoria de la ciudadanía es corta. Esto en la gestión material que corresponde al ayuntamiento.

Para mí, lo peor es la desilusión y falta de esperanza de los vecinos y vecinas. Que ha llegado a las cotas más bajas. Esto es una impresión que no es tangible, esto no se puede cuantificar. Es una impresión que viene de hablar con los ciudadanos y que tiene un dato, que viene de otras legislaturas, el desapego a la democracia. Esto lo digo después de comparar las cifras de abstencionistas de nuestra ciudad, algo que muestra el desapego ciudadano, cuestión que no ha preocupado a los inquilinos del consistorio, más preocupados en sus mantras, que en otras cuestiones.

Esta cuestión puede ser un punto de partida. Un debate para que el futuro sea ilusionante y esperanzador. Basta de poner un nombre peyorativo a nuestra ciudad, por algunos jóvenes y de estar orgullosos por el pasado, presente y futuro de Puerto Real.