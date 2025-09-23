Las ratas invaden las colonias de gatos creadas por el Ayuntamiento de Puerto Real

Una imagen realmente dantesca pudimos ver en las últimas horas a través de una denuncia ciudadana en redes sociales. Ratas invadiendo las colonias de gatos creadas por el Ayuntamiento de Puerto Real en uno de los puntos de la localidad.

No es ninguna novedad que las denuncias de vecinos y vecinas con respecto a la presencia de estos roedores han ido creciendo con el paso de las últimas semanas. Esta denuncia es, sin embargo, la gota que colma el vaso y que deja entrever la mala gestión en materia de salubridad en nuestra ciudad.

Y es que, pese a los reiterados intentos de creación de colonias de gatos –de las que hay más de 60– y recordatorios varios de carnet de cuidadores para dichas colonias, las iniciativas han resultado ser todo lo contrario que se esperaba.

Las ratas campan a sus anchas por la ciudad, y no parece que los felinos hagan nada por disuadirlas, incluso, de las colonias creadas para ellos.

De hecho, el pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Puerto Real sacó una nota de prensa oficial donde se incluían algunas de las ventajas de las colonias felinas en nuestra ciudad. Precisamente, el control de plagas de ratas reduciendo problemas de salud pública y daños en infraestructuras, así como evitar conflictos vecinales se detallaban en dicha inciativa.