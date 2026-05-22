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Convocado el XXXVI Concurso de Quemas de Juan y Juana para la noche de San Juan

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con la Federación de Peñas Puertorrealeñas, convoca el XXXVI Concurso de Quemas de Juan y Juana, que se celebrará el próximo 23 de junio de 2026, coincidiendo con la tradicional víspera de la festividad de San Juan.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la participación ciudadana y mantener viva esta tradición, incentivando la creatividad y el carácter festivo de estas populares quemas.

El concurso está abierto a la participación de personas, asociaciones y entidades que instalen sus figuras dentro del término municipal de Puerto Real. La temática será libre, valorándose aspectos como la originalidad, el ingenio, la actualidad, la proporción y la presentación de las figuras.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 25 de mayo al 15 de junio de 2026, pudiendo formalizarse a través del Registro General del Ayuntamiento, preferentemente mediante la sede electrónica municipal.

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Los premios establecidos para esta edición contemplan un primer premio de 295 euros, un segundo de 200 euros y un tercero de 150 euros, además de varios accésits para reconocer la participación y calidad de otras propuestas.

El jurado realizará la visita a las quemas instaladas el mismo 23 de junio a partir de las 17:00 horas, evaluando las distintas creaciones antes de su tradicional quema nocturna.

Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la web municipal.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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