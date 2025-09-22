La Compañía de Aralond celebra su primer aniversario con una jornada de puertas abiertas en Puerto Real

La Asociación Cultural la Compañía de Aralond (ACCA), la primera entidad local dedicada al fomento de los juegos de mesa, celebra este lunes 22 de septiembre a las 19:00 horas su primer aniversario con una jornada de puertas abiertas. La cita tendrá lugar en el Centro de Asociaciones El Porvenir, situado en la calle Hispanidad 1, y está abierta a la participación de todos los vecinos de la localidad.

Más de 300 juegos disponibles para todas las edades

Según la nota de prensa difundida por la asociación, durante la jornada habrá juegos de mesa adaptados a todas las edades, lo que convierte la actividad en una propuesta ideal tanto para familias como para grupos de amigos. La ludoteca de la ACCA cuenta con un catálogo de más de 300 juegos modernos, con temáticas y mecánicas muy variadas que “harán las delicias de los asistentes”.

Un año de ocio alternativo en Puerto Real

La Compañía de Aralond nació hace un año con un claro objetivo: difundir el ocio alternativo en Puerto Real y crear comunidad. El propio nombre de la asociación, Aralond, significa “Puerto Real” en élfico, un homenaje directo a la obra del escritor de fantasía J. R. R. Tolkien.

En este tiempo, los socios han organizado y participado en diferentes actividades y eventos destinados tanto a jóvenes como a adultos. “Ha sido un periodo de mucha ilusión y mucho esfuerzo, en el que hemos hecho muchas amistades y echado grandes partidas”, destacan desde la entidad cultural.

Contacto con la asociación

