Dos incendios simultáneos movilizan a los bomberos en Puerto Real durante la madrugada

La madrugada de este lunes 22 de septiembre ha estado marcada por la intervención de los bomberos del parque de Tres Caminos, que atendieron de manera casi simultánea dos avisos de incendio en Puerto Real. Los sucesos se produjeron en torno a las 04:00 horas, cuando se registró el fuego de un vehículo en la calle Vejer y, minutos después, el incendio de un local comercial en la céntrica calle de la Plaza.

Incendio en un bazar de la calle De la Plaza

Según la información facilitada por los bomberos, la primera actuación se produjo en un bazar localizado en la calle De la Plaza, donde las llamas afectaron al acceso del establecimiento, dañando el cuadro eléctrico y diversos enseres.

Para acceder al interior, los efectivos tuvieron que forzar la persiana metálica del local. Una vez extinguido el fuego, se realizaron labores de ventilación para reducir la alta concentración de humos.

Aunque no se registraron daños personales, las llamas y la temperatura afectaron de forma generalizada al comercio, propagándose además el humo a la planta superior y al local contiguo situado a la derecha. La intervención se prolongó desde las 04:10 hasta las 06:45 horas, con la participación de dos efectivos y una autobomba rural pesada (R-27), empleándose alrededor de 300 litros de agua.

Una furgoneta arde en la calle Vejer

Casi al mismo tiempo, otra dotación del parque de Cádiz fue movilizada hasta la calle Vejer para sofocar el incendio de una furgoneta de una empresa eléctrica, que transportaba gran cantidad de cables en su parte trasera.

El fuego se inició en esa zona del vehículo, propagándose después hasta el habitáculo, aunque sin llegar a alcanzar el motor. Gracias a la rápida actuación, las llamas fueron controladas sin que se produjeran heridos.

La intervención se desarrolló entre las 04:20 y las 05:20 horas, con la participación de tres efectivos, una autobomba rural pesada (R-19) y el uso de 1.000 litros de agua.

Colaboración con la Policía Local

En ambos incidentes se contó con la colaboración de la Policía Local de Puerto Real, que se encargó de asegurar la zona y coordinar el tráfico en las inmediaciones de los incendios.