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El ‘Rastrillo de verano’ abre sus puertas este viernes en la Plaza Almudena Grandes

Redacción
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La concejala de Comercio, Virginia Mena, ha presentado hoy el inicio de una nueva edición del Rastrillo de coleccionismo, antigüedades, artesanía y curiosidades, cuya temporada de verano arranca este próximo viernes, 26 de junio, en la Plaza Almudena Grandes (Paseo Marítimo, junto a la Biblioteca Municipal).

Impulsado por el Ayuntamiento a través de la delegación de Comercio, este evento tiene como principal objetivo dinamizar la zona de ocio y restauración del municipio, especialmente el entorno del Paseo Marítimo y la plaza del Poeta Rafael Alberti, enclaves que durante los meses estivales se convierten en puntos de encuentro para residentes y visitantes.

El Rastrillo se celebrará todos los viernes, hasta el 25 de septiembre, en horario de 20:00 a 01:00 horas convirtiéndose en un atractivo punto de encuentro para residentes, visitantes, coleccionistas y amantes de la artesanía. La actividad contará como máximo con 50 puestos, estando a día de hoy revisando las solicitudes, a tenor de la gran cantidad de propuestas recibidas en la presente edición.

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Virginia Mena ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la actividad económica, apoyar a pequeños comerciantes y artesanos, y enriquecer la oferta cultural y de ocio de Puerto Real durante el verano, invitando a la ciudadanía a participar y disfrutar de este espacio consolidado dentro de la programación estival.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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