El ‘Rastrillo de verano’ abre sus puertas este viernes en la Plaza Almudena Grandes

La concejala de Comercio, Virginia Mena, ha presentado hoy el inicio de una nueva edición del Rastrillo de coleccionismo, antigüedades, artesanía y curiosidades, cuya temporada de verano arranca este próximo viernes, 26 de junio, en la Plaza Almudena Grandes (Paseo Marítimo, junto a la Biblioteca Municipal).

Impulsado por el Ayuntamiento a través de la delegación de Comercio, este evento tiene como principal objetivo dinamizar la zona de ocio y restauración del municipio, especialmente el entorno del Paseo Marítimo y la plaza del Poeta Rafael Alberti, enclaves que durante los meses estivales se convierten en puntos de encuentro para residentes y visitantes.

El Rastrillo se celebrará todos los viernes, hasta el 25 de septiembre, en horario de 20:00 a 01:00 horas convirtiéndose en un atractivo punto de encuentro para residentes, visitantes, coleccionistas y amantes de la artesanía. La actividad contará como máximo con 50 puestos, estando a día de hoy revisando las solicitudes, a tenor de la gran cantidad de propuestas recibidas en la presente edición.

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Virginia Mena ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la actividad económica, apoyar a pequeños comerciantes y artesanos, y enriquecer la oferta cultural y de ocio de Puerto Real durante el verano, invitando a la ciudadanía a participar y disfrutar de este espacio consolidado dentro de la programación estival.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real