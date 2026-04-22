El Ateneo Literario de Puerto Real conmemora el Día del Libro

Con motivo de la celebración del Día del Libro, el Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Real y la Diputación de Cádiz organiza como cada año una lectura pública de pasajes de El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y textos del Inca Garcilaso de la Vega, el jueves 23 de abril a las 12 horas en la Biblioteca Municipal ‘Luis Baltasar Pacheco’.

Quienes quieran participar leyendo un pasaje de esta inmortal obra, pueden hacerlo comunicándolo al correo ateneoliterariopr@gmail.com, o personándose media hora antes del inicio del acto para que se les asigne un orden en la lectura.

A cada participante se le hará entrega de un libro cedido por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz.

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Desde el Ateneo Literario se anima a los ciudadanos en general y a los colectivos y centros educativos municipales a participar en este sencillo, pero entrañable acto que como cada año viene a reivindicar el valor de la lectura y la cultura en su ámbito más favorable, las bibliotecas públicas.

Esta actividad está incluida en la Oferta Educativa Municipal del presente curso escolar, por lo que se invita a la comunidad educativa local a que haga suyo este acto con la participación de estudiantes y docentes de nuestro municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real