Con unas Navidades que están a la vuelta de la esquina, y que serán muy diferentes de las que normalmente conocemos, ahora muchos eventos culturales comienzan a pensar ya en el futuro con la pandemia de Coronavirus volviendo a azotar en la Bahía de Cádiz. Ese es el caso de la Semana Santa de 2021. Aunque aún es pronto para poder saber si habrá salidas procesionales de cada una de las Cofradías, algo que tendrá que decidir el propio Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Puerto Real llegado su momento, la cuestión ya se habla entre los cofrades puertorrealeños. El último, el que debería haber sido pregonero de la Semana Santa 2020 y que lo será de 2021, José María Vidal.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Vidal concedió una entrevista al programa “La Madrugá” de Canal 60tv, donde se refirió a la posibilidad de realizar el pregón de la Semana Santa 2021. “Si hay Semana Santa, sí”, fueron las primeras palabras de Vidal al ser preguntado por si habría pregón el próximo año. “Si no hay Semana Santa, veo una cosa anormal pregonar algo que no va a existir”, incidió. “Semana Santa habrá, haya cofradías o no, pero no hay que dejar de destacar que lo que hay que pregonar es el culto externo de las hermandades. Donde, dentro de esa semana, se hacen posible los cultos externos, que son las procesiones. Esto da un auge muy grande a un pueblo. El 90% de lo que es el pregón se refleja en las Hermandades”, prosiguió.

“Este año lo hemos visto, no ha habido hermandades en la calle y nos hemos visto un poco perdidos. Entonces, si eso no existe, que es lo que el 90% del pregón consta, lo veo incongruente desde mi punto de vista. Es más, hay otros pregoneros de otras localidades que están diciendo incluso lo mismo que yo y eso que no hemos estado en contacto ninguno”, comentó. “¿Qué puede ser el pregón de Semana Santa más largo del mundo? Pues que lo sea, si Dios lo permite por algo será”, detalla.

Vidal también quiso dejar claro que “se pueden hacer otras cositas, que no se llamen pregón”, abriendo así una puerta para que “el Consejo se exprima la cabeza”.

Asimismo, el también Capataz de la Hermandad del Ecce Homo de Puerto Real quiso ser claro con respecto a sus predicciones de cara a la Semana Santa de 2021. “El concepto que tenemos nosotros, los cofrades, de procesión en la calle en Semana Santa yo creo que no va a haber. Es muy difícil”, finalizó.

PUBLICIDAD