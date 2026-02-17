Incendio en una vivienda de la calle Vejer de Puerto Real deja un perro fallecido y tres heridos

Un incendio registrado de madrugada en una vivienda de la calle Vejer, en Puerto Real, obligó a la intervención de efectivos de los parques de bomberos de Tres Caminos y Cádiz. No se han producido daños personales, aunque uno de los perros que se encontraban en el interior falleció y otros tres resultaron heridos.

El suceso tuvo lugar entre las 02:30 y las 03:45 horas de este martes, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso por un incendio en una vivienda ubicada en la calle Vejer, en el núcleo urbano de Puerto Real.

A la llegada de los bomberos, la persona que se encontraba en el interior del inmueble ya había salido al exterior, mientras que agentes de la Policía Local habían actuado previamente utilizando extintores para contener las llamas en un primer momento.

Cuatro perros localizados en el interior de la vivienda

Según la información facilitada por el operativo, en el interior de la vivienda debía haber cinco perros. Durante la inspección, los bomberos localizaron a cuatro de ellos. Tres se encontraban con vida, aunque presentaban quemaduras, y otro había fallecido. Se baraja la posibilidad de que el quinto animal huyera del domicilio asustado por el incendio.

El fuego se concentró principalmente en un mueble de madera situado en el salón-dormitorio, afectando también, aunque en menor medida, a otros elementos de mobiliario próximos. Los efectivos procedieron a asegurar la completa extinción del incendio y a refrescar la zona afectada para evitar posibles rebrotes.

En la intervención participaron dos vehículos —una autobomba rural pesada (R-27) y una autobomba urbana pesada (U-35)— con un total de seis efectivos, empleándose aproximadamente 300 litros de agua. También colaboró la Policía Nacional.

Los animales, atendidos por un veterinario

Los perros supervivientes fueron atendidos por un veterinario durante la mañana, encontrándose actualmente en buen estado pese a las heridas sufridas.

El incendio se suma a otras intervenciones recientes de los servicios de emergencia en Puerto Real, donde la rápida actuación de bomberos y fuerzas de seguridad continúa siendo clave para minimizar daños personales y materiales en este tipo de incidentes.