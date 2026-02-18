14.1 C
Puerto Real
miércoles, 18 febrero, 2026
La Hermandad de la Vera-Cruz celebrará sus cultos del 26 al 28 de febrero y el 1 de marzo el XLV Pregón a la Virgen de la Amargura

La Antigua y Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Aguas y Buen Viaje y Nuestra Señora de la Amargura celebrará el próximo domingo 1 de marzo, a las 12:00 horas, el XLV Pregón en honor a Nuestra Señora de la Amargura. El acto tendrá lugar en la Parroquia de San Benito Abad.

En esta edición, el pregón será pronunciado por Remedios Parodi Pérez, quien fuera pregonera de la Semana Santa de Puerto Real en 2016. La designación pone en valor su vinculación y compromiso con la Semana Santa puertorrealeña, en un acto que cada año marca uno de los momentos más esperados en la antesala cuaresmal.

Además, la Hermandad celebrará sus cultos cuaresmales los días 26, 27 y 28 de febrero en la parroquia de San Benito Abad. Cada jornada dará comienzo a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario, celebrándose a continuación la Santa Misa, que será oficiada por el Rvdo. Sr. D. Marco Antonio Huelga de la Luz, director espiritual de la Hermandad y párroco de San Benito Abad.

El pregón dedicado a Nuestra Señora de la Amargura alcanza su cuadragésimo quinta edición consolidado como una cita destacada en el calendario cofrade local, reuniendo a hermanos, devotos y vecinos en torno a la Palabra y la tradición.

Desde la Hermandad se invita a todos los fieles y cofrades a participar tanto en los cultos como en el pregón, que servirán como preparación espiritual y punto de encuentro para la inminente Semana Santa en Puerto Real.

