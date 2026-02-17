Puerto Real refuerza su plantilla municipal e impulsa el programa Activa-T Joven con nuevas incorporaciones

El Ayuntamiento de Puerto Real continúa avanzando en la mejora y ampliación de su plantilla municipal.

El concejal de Recursos Humanos, Antonio Romero, ha detallado esta semana el conjunto de incorporaciones que se están materializando tanto a través de la Oferta Pública de Empleo (OPE) como mediante contrataciones temporales y el arranque del programa Activa-T Joven, que ofrecerá nuevas oportunidades laborales a la juventud.

Como parte del desarrollo de la OPE vigente, ya se han producido las incorporaciones de un ingeniero técnico (que tomó posesión el pasado 3 de febrero) y un técnico superior jurídico para el área de Urbanismo, (que se incorporó el 5 de febrero). Ambos ya forman parte de la plantilla como funcionarios de carrera tras superar sus respectivos procesos selectivos. Además, se ha sumado un oficial soldador como personal laboral, que se incorporó el 11 de febrero.

Para sustituciones por bajas de larga duración, como personal laboral temporal, este lunes se contrataron un oficial albañil y un oficial conductor mientras que para la semana próxima se prevé la entrada de un conserje, un oficial de albañil, un oficial electricista y un gestor administrativo. Junto a estas incorporaciones, también está prevista la llegada de un técnico de Administración General para el área de Patrimonio, que se integrará como funcionario interino.

«Todas estas contrataciones se realizan única y exclusivamente a través de las bolsas de empleo del Ayuntamiento. Garantizamos que los procesos sean objetivos, públicos y respetuosos con los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad», ha señalado Romero.

Otro de los puntos destacados de la semana es la puesta en marcha del programa Activa-T Joven, una iniciativa que combina la inserción laboral con la experiencia profesional en diferentes dependencias municipales. Durante esta semana se incorporarán tres recepcionistas-telefonistas y la próxima semana seguirá el programa con la selección e incorporación de: dos peones, un integrador social, un administrativo para archivos y biblioteca, un diseñador gráfico y un guía de turismo.

A diferencia de las incorporaciones anteriores, en este caso la selección se realiza mediante oferta genérica al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tal y como establece la normativa del programa.

Antonio Romero ha destacado que todas estas incorporaciones, tanto permanentes como temporales, «se enmarcan en una estrategia global de estabilización y modernización de la plantilla municipal». Añadió además que «el objetivo es ofrecer un servicio público más eficiente, más profesional y adaptado a las necesidades actuales de Puerto Real».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real