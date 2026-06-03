Puerto Real acoge este sábado la VI Fiesta del Remo en el Río San Pedro

Puerto Real se prepara para acoger este sábado, 6 de junio, la sexta edición de la Fiesta del Remo, un evento deportivo que se desarrollará en el entorno del Río San Pedro y que volverá a reunir a decenas de participantes en una jornada abierta a todos los públicos, incluso sin experiencia previa en kayak o remo.

La cita, presentada por la concejala de Deportes y Turismo, Virginia Mena, junto a Marta Garat, presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC), entidad organizadora del evento, tendrá lugar entre las 11:00 y las 15:00 horas. El punto de encuentro estará situado en la trasera del edificio del Centro Andaluz Superior de Estudios Marítimos (CASEM), en el Campus de Puerto Real.

El recorrido previsto llevará a los participantes hasta la Punta de los Saboneses, donde se realizará una parada para llevar a cabo una recogida de residuos. Como novedad, esta edición incorpora la actividad denominada ‘Bienestar Azul’, dirigida por Marta Cejas, en la que se abordarán los beneficios mentales y físicos que aporta el océano, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre la importancia de su cuidado.

Desde la AETC se subraya que el propósito de esta fiesta es poner en valor distintos enclaves de la provincia, combinando deporte y sostenibilidad, al tiempo que se da a conocer el turismo náutico sostenible. Su presidenta destacaba durante la presentación del evento que «es el segundo año que se realiza la actividad en Puerto Real, dado que el año pasado nos quedamos encantados con el enclave en el que volverá a desarrollarse».

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La Fiesta del Remo cuenta con la colaboración de la Universidad de Cádiz, el Ayuntamiento de Puerto Real y el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida.

Más allá de su carácter lúdico, el evento posee una marcada vertiente divulgativa y ambiental. Entre sus objetivos figura la concienciación sobre la importancia del respeto al entorno natural, así como la puesta en valor del Parque Natural Bahía de Cádiz, en el que se integra el Río San Pedro. Asimismo, la actividad pretende impulsar el turismo náutico como motor económico.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real