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Nuevas Generaciones PP Puerto Real denuncia «el desprecio del equipo de gobierno hacia las hermandades y cofradías de la localidad»

Redacción
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Iván Sales, presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Puerto Real, ha mostrado su «profunda indignación» ante las palabras del concejal de Adelante Andalucía, Antonio Gil, en el último Pleno.

«A la pregunta de por qué no se pintan los pasos de peatones, el edil justificó su inacción culpando de los retrasos a las actividades de las hermandades, cofradías, procesiones y romerías, que, según él, entorpecen las tareas municipales».

«Desde NNGG consideramos intolerable que un representante público utilice a las entidades religiosas y culturales como excusa para ocultar su falta de trabajo. Estas palabras no solo suponen una falta de respeto hacia el enorme trabajo que realizan las hermandades y cofradías por Puerto Real aportando vida, cultura y dinamismo a nuestro pueblo, sino que demuestran un claro desprecio hacia unas instituciones que, lejos de ser un obstáculo, son un activo fundamental para nuestra sociedad.

Iván Sales ha recordado que «esta actitud despectiva no es un hecho aislado, sino que se suma a una trayectoria de ataques constantes por parte del actual equipo de Gobierno hacia estas instituciones». El presidente de la formación juvenil ha denunciado que «el gobierno municipal no solo ha votado en contra de otorgar subvenciones a estas entidades, sino que, además, entorpece de forma constante la labor que las hermandades y cofradías realizan por el interés general de todos los puertorrealeños».

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«Es despreciable que, en lugar de asumir sus responsabilidades y reconocer la ineficacia en tareas básicas como el pintado de las calles, se opte por atacar públicamente a quienes trabajan por dar vida a nuestro pueblo», ha sentenciado Iván Sales.

«Frente a la desidia política de parálisis y confrontación que representa el equipo de Gobierno actual, desde NNGG reivindicamos el trabajo del Partido Popular de Puerto Real, única alternativa que valora y apoya positivamente la labor y el trabajo de las hermandades y cofradías por darle vida a este pueblo».

«Por todo ello, desde NNGG Puerto Real exigimos al concejal responsable una rectificación inmediata. Le pedimos que deje de buscar excusas y de culpar a los demás, y que tenga la altura política necesaria para ponerse a trabajar de verdad en lo que le importa a la gente, en lugar de estar señalando a quienes hacen una labor tan buena por nuestro pueblo».

FUENTE: NNGG Puerto Real

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