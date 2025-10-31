18.8 C
Puerto Real
viernes, 31 octubre, 2025
GEN pone en marcha la batea de podas para facilitar el reciclaje de restos vegetales

La empresa pública GEN anuncia la activación del servicio de batea de podas a partir del próximo lunes 3 de noviembre, una iniciativa destinada a mejorar la gestión de residuos vegetales en el municipio y fomentar el compromiso ciudadano con el medio ambiente.

Este servicio consiste en la instalación de un contenedor de gran volumen en puntos estratégicos del municipio, donde los vecinos podrán depositar restos vegetales procedentes del mantenimiento de jardines particulares, como ramas, hojas y otros residuos de poda. El objetivo es evitar que estos residuos acaben en contenedores inadecuados, promoviendo su reutilización, reciclaje o correcta eliminación.

 Calendario de ubicación de la batea

  • Del 3 al 9 de noviembre: Barrio Jarana – Plaza El Buen Pastor
  • Del 10 al 16 de noviembre: Meadero de la Reina – Plaza de la Reina
  • 17 de noviembre: Azahares – Calle Luna

A partir del 17 la batea seguirá su recorrido por otras localizaciones del municipio de las que iremos informando a medida que se acerque la fecha.

¿Qué residuos se pueden depositar?

Únicamente restos vegetales derivados de podas y mantenimiento de jardines.

 Beneficios del servicio

  • Facilita la separación de residuos en origen.
  • Promueve el reciclaje y la valorización de residuos vegetales.
  • Contribuye a la protección del entorno natural.
  • Evita el uso incorrecto de contenedores convencionales.

GEN invita a toda la ciudadanía a participar activamente en esta iniciativa, que busca concienciar sobre la importancia de una gestión responsable de los residuos y ofrecer soluciones prácticas para el cuidado del medio ambiente.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

