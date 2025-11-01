8 millones de dólares por un cuadro desconocido de Picasso que llevaba décadas oculto

El pasado 24 de octubre salió a subasta una obra de Pablo Picasso en París. Esta es, ya de por sí, una noticia relevante, dado que tal acontecimiento no ocurre todos los días. Pero, si añadimos que el valor estimado está en torno a los 8 millones de euros, la expectación aumenta. Aunque tampoco se trata del eje central que rodea al asunto.

La cuestión es que “Busto de mujer con sombrero de flores”, el nombre de la obra perteneciente a la serie Mujeres con sombrero, del artista malagueño, había permanecido oculta desde 1944, un año después de ser pintada durante la ocupación de París. La adquirió y conservó una familia durante estas ocho décadas y, antes de esta adquisición, el cuadro sólo había sido presentado por el autor en una exposición privada.

Por tanto, este retrato de Dora Maar, también artista y pareja del pintor hasta 1945, puede considerarse como inédito. Y, tan sólo gracias a un inventario realizado por la propia casa de subastas, ha podido ver la luz; ya que la familia poseedora no siempre fue consciente del valor de lo que albergaba su vivienda. En este caso, una pintura con un protagonismo histórico impresionante y que representa un estilo peculiar que contrasta con otras creaciones de este genio.

El arte, en los lugares más insospechados

La pintura hallada, o redescubierta, de Picasso sirve como ejemplo para ilustrar un hecho curioso: las obras de arte no siempre están ubicadas en aquellos lugares donde esperaríamos descubrirlas. Para muestra la residencia familiar en el que algunos miembros de la saga pasaban largas horas, sin caer en la cuenta de que se encontraban ante un cuadro único.

Pero, en otros casos, el visitante sí que sabe que accederá a una muestra artística relevante; aunque el emplazamiento no es tan corriente como una galería o un museo convencional. Por ejemplo, el Museo Subacuático de Arte (MUSA) de Cancún ofrece una exposición de esculturas a escala natural bajo el agua, con creaciones de Jason Decaires Taylor, Rodrigo Quiñones o Karen Salinas, entre otros.

Más próximo resulta el sistema de metro de Estocolmo, considerado “la galería de arte más larga del mundo”, puesto que muestra impresionantes expresiones de artistas locales en túneles y estaciones, como las de T-Centralen o de Kungsträdgarden. El patrimonio cultural y artístico también puede encontrarse en otros rincones sorprendentes, como iglesias, ayuntamientos o bibliotecas públicas.

Cuadros, fichas y cartas

Tal vez, uno de los enclaves más curiosos para las creaciones artísticas sea el de los casinos. Sin embargo, parece toda una tendencia en los últimos años. Dentro de la oferta online existen los juegos en directo , que retransmiten partidas en vivo. ¿Resultaría desconcertante encontrar un cuadro famoso original de fondo?

Bien, en realidad, aunque sea poco habitual, podría darse el caso. The Palms Casino Resort expone obras de Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol y otros artistas de renombre. En La Galería de Bellas Artes de Bellagio han coexistido creaciones de Monet, Van Gogh y el propio Picasso. Warhol también ha estado presente (más bien, su pintura) en el El Live! Casino & Hotel de Maryland.

Atlantic City, de sobras conocida por ser la alternativa a Las Vegas en la Costa Este norteamericana, albergó en el Casino Hard Rock una exposición inmersiva sobre Van Gogh. Y la lista podría seguir y seguir. ¿Ha cambiado el entorno del arte? Quizás no. Simplemente, llega al público con otras fórmulas, lo cual no es negativo, ya que se sigue divulgando.

La cuestión es que, tras repasar diversos emplazamientos peculiares, tal vez, el hecho de que un cuadro simplemente hubiese estado oculto ocho décadas en una vivienda familiar, ya no resulta tan impactante.