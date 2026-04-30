El Ayuntamiento convoca una nueva edición del concurso de decoración de casetas de feria

La delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento ha convocado el tradicional concurso de decoración de casetas con motivo de la Feria 2026, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la creatividad de las casetas instaladas en el recinto ferial.

Podrán participar en este certamen todas las casetas que se instalen durante la celebración de la Feria, previa presentación de la correspondiente solicitud. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 4 al 21 de mayo, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer el 4 de junio. La hoja de inscripción debidamente cumplimentada se entregará en el Registro General del Ayuntamiento, en los medios establecidos legalmente para ello, preferentemente a través de la sede electrónica: puertoreal.sedelectronica.es.

Se establecen tres premios: 1.200 euros para el primer premio, 700 euros para el segundo y 400 euros para el tercero.

El jurado valorará diversos aspectos como la decoración exterior (diseño, estructuras, pintura, acabado e impresión de conjunto), la decoración interior (exornos feriales, mobiliario, limpieza, iluminación y tipismo), así como la novedad y originalidad de la propuesta.

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Desde Cultura y Fiestas se anima a los caseteros y caseteras a participar en el concurso contribuyendo a realzar la imagen de nuestra Feria.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real