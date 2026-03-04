11.7 C
Puerto Real
miércoles, 4 marzo, 2026
Finalizada con éxito la reforestación del rodal de Las Canteras asignado a los colectivos ecologistas

Redacción
Los colectivos ecologistas El Pulmón de la Bahía, Ecologistas en Acción y la Asociación Gaditana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (Agaden) han mantenido una reunión con la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y el concejal de Arbolado, Antonio Gil, en la que se ha dado por finalizada la reforestación del rodal asignado dentro del plan municipal de recuperación del parque natural de Las Canteras, tras una campaña marcada por el buen desarrollo de las plantaciones y por las abundantes lluvias de este otoño e invierno.

La reforestación del rodal se considera un éxito por el grado de arraigo de las plantaciones y por la continuidad de los trabajos realizados con voluntariado y colectivos ecologistas, favorecidos por el nivel de precipitaciones registrado en los últimos meses. El Ayuntamiento de Puerto Real ha querido agradecer expresamente la labor desarrollada por las personas voluntarias y por los grupos implicados, que han mantenido una presencia constante en la zona y han contribuido a consolidar el proyecto.

Durante esta fase se han adelantado plantaciones y se han incorporado equipamientos de apoyo como bidones en altura para facilitar el riego, nuevas herramientas y materiales, así como la instalación de un módulo como punto dinamizador dentro del área de reforestación. La iniciativa ha tenido también un componente educativo destacado, con la participación de más de 180 alumnos y alumnas y 4 centros escolares a través de la oferta educativa municipal, reforzando la participación ciudadana y la concienciación ambiental en torno al parque natural de Las Canteras.

En los próximos días se llevarán a cabo visitas con personal técnico de la Junta de Andalucía para revisar el estado de los distintos rodales y programar una intervención conjunta y coordinada el próximo otoño, coincidiendo con el periodo de lluvias y temperaturas más adecuadas para continuar con las plantaciones. Paralelamente, el área de Medio Ambiente y los grupos ecologistas trabajan ya en la planificación del riego para el resto del año, en la diseminación de semillas y en la colocación de bebederos para aves que favorezcan la fertilización natural y la dispersión de semillas, así como en la posible implantación de hidrantes y puntos de agua dentro del parque.

El trabajo no se limita a la gestión forestal. Desde el área de Educación Medioambiental y El Pulmón de la Bahía se está organizando la celebración del Día del Árbol, el próximo 21 de marzo, donde se rendirá homenaje al activista Paco Lebrón por su defensa durante décadas de la arboleda puertorrealeña. Además, ya se prepara una Jornada de Las Canteras abierta a toda la ciudadanía para el próximo otoño, que incluirá nuevas acciones de reforestación con el acompañamiento de asociaciones, centros educativos y vecinos, fortaleciendo Las Canteras como seña de identidad puertorrealeña.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

