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El Centro Cívico Ciudad Abierta acoge el foro ‘Incontinencia Urinaria: Fuera Tabú’

Redacción
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Los centros de salud de Puerto Real organizan el foro titulado ‘Incontinencia Urinaria: Fuera Tabú’, una iniciativa incorporada dentro del Plan Local de Salud orientada a sensibilizar y ofrecer información rigurosa sobre este problema de salud que afecta a una parte importante de la población.

El encuentro contará con un enfoque multidisciplinar, abordando aspectos relacionados con la prevención, el tratamiento y el cuidado del suelo pélvico, a cargo de profesionales de urología, fisioterapia y matronería.

La cita será el jueves 23 de abril, a las 17:00 h, en el Centro Cívico Ciudad Abierta (C/ Benamahoma, barriada Ciudad Jardín).

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Se trata de una actividad abierta a la ciudadanía, especialmente dirigida a personas interesadas en mejorar su calidad de vida, así como a profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario.

Inscripciones a través del QR que aparece en el cartel o a los teléfonos  616070801 o 646447578.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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